Κοινωνία

Ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα για την εξαφάνιση της 10χρονης Μαρκέλλας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τη μυστηριώδη γυναίκα που άρπαξε το παιδί, μετά από το τέλος του σχολείου.