Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: δεν θα γίνουν μαθήματα πριν την 1η Σεπτεμβρίου (βίντεο)

Η αποτίμηση για την πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τις αντιδράσεις μαθητών κι εκπαιδευτικών. Οι προσπάθειες ανάδειξης της χώρας ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης.

Την ικανοποίησή της για το πώς πήγε η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για να καταστεί η Ελλάδα Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης, καθώς και στη διαδικασία εγγραφής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Ειδικότερα, η Υπουργός Παιδείας είπε πως θεωρεί ότι η πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων «πήγε πολύ καλά», καθώς τα μέτρα πρόληψης που είχαν υπαγορεύσει οι ειδικοί «τηρήθηκαν στο ακέραιο».

Αναγνώρισε την αναστάτωση των γονέων – δεδομένης της πρωτοφανούς κατάστασης που επέβαλε η κρίση του κορονοϊού – αλλά και των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου που κλήθηκε να οργανώσει τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις υπό δύσκολες συνθήκες.

«Όλα πήγαν πολύ καλά», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «τα θέματα ήταν βατά» και ευχήθηκε «καλή επιτυχία» σε όλους τους υποψηφίους. Επεσήμανε, μάλιστα, πως η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων ενέκρινε την επιλογή των κειμένων και ότι δεν υπήρξαν… γκρίνιες σχετικά με αυτό το θέμα.

Όσον αφορά την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός με καθηγητές – εκπροσώπους κορυφαίων Πανεπιστημίων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε πως εντάσσεται στο πλαίσιο μίας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο «να καταστήσουμε την χώρα Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης».

Αναφέρθηκε στη συνεργασία με 27 αμερικανικά Πανεπιστήμια - εκπρόσωποι των οποίων επρόκειτο να έρθουν στη χώρα μας τον Μάρτιο - και εξήγησε πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, με διπλά προγράμματα σπουδών, ανταλλαγές φοιτητών, κ.α.

Ερωτηθείσα σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας επανέλαβε πως «γίνεται μία προσπάθεια να ξεκινήσουμε νωρίτερα», υπογραμμίζοντας πως δεν θα είναι νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στα 28 Πρότυπα και τα 34 Πειραματικά Σχολεία. Είπε πως μέχρι το προσεχές Σάββατο οι γονείς των παιδιών θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα και την κλήρωση στα Πειραματικά.