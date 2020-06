Οικονομία

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: η αγορά να αξιοποιήσει το πρόγραμμα “Συν-Εργασία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την "διαφήμιση" της Ελλάδας ως καλού διεθνούς παραδείγματος. Η προσέλκυση επενδύσεων και οι φορολογικές διευκολύνσεις.

Κάλεσμα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το σχήμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για τη στήριξη της απασχόλησης απηύθυνε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο πρωθυπουργός. Τοποθετώντας στην αιχμή της κυβερνητικής στρατηγικής τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι αυτός είναι ο τρόπος, προκειμένου άπαντες να σταθούν αρωγοί στο μέτωπο της δίκαιης κατανομής των βαρών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδειξε, εκ νέου, προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, εστιάζοντας τόσο στην προσέλκυση των επενδύσεων, όσο και στην επόμενη φάση των φορολογικών ελαφρύνσεων.

«Μετά την πρώτη νίκη κατά του ιού, η Ελλάδα καλείται να πιάσει το νήμα της προόδου. Η πανδημία ανέκοψε την αναπτυξιακή ορμή της ελληνικής οικονομίας. Η υγειονομική περιπέτεια δοκίμασε την οικονομία, όμως δεν έπληξε τις βάσεις της» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συmπλήρωσε πως η ύφεση του πρώτου τριμήνου, «ήταν 0,9%, αισθητά χαμηλότερη από το προβλεπόμενο και 4 φορές λιγότερη από τον μέσο όρο ευρωζώνης.

Η Ελλάδα εντάχθηκε επιτέλους στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, τα ελληνικά ομόλογα γίνονται δεκτά από την ΕΚΤ, η χώρα δανείζεται με ευνοϊκούς όρους και χαμηλά επιτόκια».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «θα συνεχιστεί το κτίσιμο της οικονομικής ανάταξης, με υπόβαθρο τις σημαντικές τομές στο επιχειρηματικό τοπίο, με εφόδιο την εμπιστοσύνη προς την πολιτεία και την κοινωνική ευθύνη, με πυξίδα τις μεταρρυθμίσεις που επιταχύνθηκαν εξαιτίας της δύσκολης συγκυρίας και με θεμελιώδη αρχή τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών».

Ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας στην Ευρώπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, άντεξαν, ενώ υπογράμμισε ότι «η πανδημία ανέδειξε δυνατότητα της ''μικρής'' Ελλάδας να ξεχωρίζει ως θετικό διεθνές παράδειγμα μετά από πολλά χρόνια. Το κράτος λειτούργησε συνεκτικά και αποτελεσματικά και έδωσε σε όλους το αίσθημα της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της περηφάνιας. Η έννοια της νέας εμπιστοσύνης που κτίζεται ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, είναι κάτι που δεν πρέπει να απεμπολίσουμε, καθώς βαδίζουμε προς τη νέα κανονικότητα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση «διέθεσε ένα τεράστιο ποσό για το μέγεθος της οικονομίας, 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη δομών, επιχειρήσεων και κυρίως εργαζόμενων. Ταυτόχρονα, το κράτος έγινε εργοδότης και του ιδιωτικού τομέα, μισθοδότησε και κάλυψε ασφαλιστικά δικαιώματα μεγάλου μέρους εργαζομένων της χώρας».

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι «η προστασία των θέσεων εργασίας και η διευκόλυνση του ιδιωτικού τομέα ώστε να παραμείνει ενεργός. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν μπροστά τους την απειλή μέχρι και κλεισίματος, ίσως αναγκαστούν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους, δεν πρέπει όμως να αναδιαταχθεί και ο αριθμός των θέσεων εργασίας. Ακόμα και αν χαθούν κάποιες ώρες δουλειές, να μην χαθούν οι ίδιες οι δουλειές. Το σχέδιο ''συν-εργασία'' είναι ένα προσωρινό σχέδιο που βοηθά τον επιχειρηματία να ξεπεράσει τη δύσκολη συγκυρία και να ορθοποδήσει, βοηθά όμως ολόκληρη την κοινωνία».

Ο πρωθυπουργός, κάλεσε τα μέλη του ΣΕΒ να αξιοποιήσουν το σχέδιο αυτό, να λειτουργήσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για τις «εύρωστες ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να συνεισφέρουν και αυτές με τον τρόπο τους σε δίκαιη κατανομή βαρών. Είμαι σίγουρος ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα».

Η εμπειρία του κορoνοιού, σημείωσε, «είναι πρωτόγνωρη. Ποτέ άλλοτε μια εξωγενής κρίση, σε καιρό ειρήνης, δεν έφερε μια τόσο καθολική κάμψη στην οικονομική δραστηριότητα και στην ζήτηση και στην παραγωγή. Η κρίση είναι συμμετρική, οι συνέπειές της όχι κατ' ανάγκη συμμετρικές. Στην Ελλάδα ο τριτογενής τομέας δέχθηκε τη σφοδρότερη επίθεση, ο πρωτογενής και δευτερογενής κτυπήθηκαν αλλά όχι καίρια. Η ελληνική οικονομία ίσως να μπορεί να αποδεικνύει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα».

Η ελληνική βιομηχανία, ανέφερε ο πρωθυπουργός, «προσαρμόστηκε με μεγάλη οργάνωση, πειθαρχία και άμεσα στις δύσκολες συνθήκες. Η πτώση του διεθνούς εμπορίου δεν έφερε μεγάλες ελλείψεις. Οι επιχειρήσεις σκέφτονται διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, με ευελιξία και προσαρμογή των εργαζομένων. Οι επιτυχίες πιστώνονται στην επινοητικότητα και τη σωστή κρίση των επιχειρηματιών και το φιλότιμο εργαζόμενων, είναι ο δείκτης για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον».

Ο περιορισμός των απωλειών από την κρίση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «θα ήταν χίμαιρα αν δεν είχε προηγηθεί μια σοβαρή δουλειά και οι ρυθμίσεις που πέρυσι είχα εξαγγείλει από αυτό το βήμα και είναι έτοιμες να ξεδιπλώσουν τη δυναμική τους, όπως η μείωση του συντελεστή φόρου και του φόρου στα μερίσματα. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέο πακέτο μείωσης φορολογικών βαρών. Στόχος μας είναι η μετάβαση από μια κλειστή σε μια ανοικτή, εξωστρεφή οικονομία. Και η βιομηχανία αποτελεί βασικό βραχίvνα που θα υπηρετεί αυτή την πολιτική».

Το δίλημμα περί πρωτείων ενός συγκεκριμένων τομέα έναντι κάποιων άλλων, σημείωσε ο πρωθυπουργός, «θεωρώ ότι ακούγεται λίγο στατικό, ξεπερασμένο. Όλοι οι τομείς διατρέχονται από την τεχνολογία και αλληλοσυμπληρώνονται. Για την κυβέρνηση η αναγέννηση της βιομηχανίας αρχίζει από τη θεσμική της αναδιάρθρωση, με το προσχέδιο εθνικής στρατηγικής. Θέλουμε να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορο εθνικό και διεθνές χρηματοδοτικό εργαλείο. Χρέος μας είναι να διαμορφώσουμε το πλαίσιο αξιοποίησης του σημαντικού μερίσματος, του Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι η ευκαιρία για έναν σημαντικό μετασχηματισμό της οικονομίας, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη».