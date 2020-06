Αθλητικά

“Μοιρασιά” στην Τρίπολη με... κερδισμένο τον Πανιώνιο

“Ζωντανοί” στη μάχη της παραμονής έμειναν οι Νεοσμυρνιώτες...

Όσο ζει και... παλεύει, μπορεί να ελπίζει ο Πανιώνιος, που συνεχίζει να μαζεύει βαθμούς στη διαδικασία των play-out. Μετά τη νίκη τους στην πρεμιέρα επί του Βόλου, οι Νεοσμυρνιώτες απέσπασαν «λευκή» ισοπαλία στην Τρίπολη από τον Αστέρα (0-0) και παρέμειναν «ζωντανοί» στη μάχη για την παραμονή τους.

Οι «κυανέρυθροι» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, όπου κατέγραψαν 10 τελικές, έχοντας δοκάρι με τον Λυμπεράκη στο 8', σε μία φάση που στάθηκε αρκετά τυχερός και ο γκολκίπερ του Αστέρα, Νίκος Παπαδόπουλος, αφού η μπάλα κόντραρε πάνω του και πέρασε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στα δοκάρια στο 17' σε κεφαλιά του Λουίς Φερνάντεθ, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 43' ο Παπαδόπουλος αντέδρασε εξαιρετικά σε πολύ καλό σουτ του Τσιλούλη και κράτησε το «μηδέν» για την ομάδα του. Στο β' μέρος οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν τον αγώνα, αλλά είχαν «φλύαρη» υπεροχή και δεν απείλησαν σοβαρά την εστία του Κότνικ.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος έχασε την τελευταία σπουδαία ευκαιρία στο ματς, όταν ο Γρίβας στο 90ο λεπτό απέτυχε να πιάσει κεφαλιά εξ επαφής, μπροστά από τον Παπαδόπουλο.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Ματρικάρντι, Τασουλής, Βαλιέντε, Μουνάφο (86' Μ. Φερνάντεζ), Ντέλετιτς (60' Τζίμας), Λ. Φερνάντεθ (81' Κρέσπι), Μ. Φερνάντεζ (60' Ριέρα), Μπαράλες.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λ. Βόκολος): Κότνικ, Ρέντζας, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Κόρμπος, Οικονομίδης (57' Μιλόγεβιτς), Παπανικολάου, Τσιλούλης (79' Μαξίμοβιτς), Λυμπεράκης (79' Γρίβας), Εμμανουηλίδης (34' λ.τρ. Δούμτσιος)