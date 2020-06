Αθλητικά

Καταιγιστικός ο Παναιτωλικός κόντρα στην ΑΕΛ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ηγέτη τον Μουνιέ, η ομάδα του Αγρινίου έφθασε σε μία άνετη επικράτηση.

Μία από τις πιο σημαντικές, όσο και καθοριστικές νίκες του στην εφετινή σεζόν πανηγύρισε ο Παναιτωλικός, επικρατώντας της ΑΕΛ με το επιβλητικό 3-0 στο Αγρίνιο, για τη 2η αγωνιστική των play-out.

Νίκη που έδωσε στους “κυανοκίτρινους” τεράστια βαθμολογική ανάσα και τους επέτρεψε να προσπεράσουν (έστω και με αγώνα περισσότερο) την Ξάνθη, η οποία βρίσκεται πλέον στη 13η θέση και στη ζώνη του μπαράζ παραμονής.

Μετά από ένα “αναιμικό” πρώτο ημίχρονο, όπου οι μοναδικές στιγμές που ξεχώρισαν, ήταν η ευκαιρία της ΑΕΛ με τον Βινίσιους Σίλβα στο 29' (απέκρουσε ο Φερνάντεθ) και το πλασέ του Ρόσα στο 44' που έφυγε λίγο άουτ, οι Αγρινιώτες επέβαλλαν πλήρως το ρυθμό τους στο δεύτερο 45λεπτο.

Στο 53', έπειτα από μεγάλο λάθος του Μιχαήλ, ο Μουνιέ έκλεψε τη μπάλα, προχώρησε και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν σε εξαιρετική βραδιά κι αφού δεν κατάφερε για λίγο να σημειώσει ένα απ' τα καλύτερα γκολ της σεζόν στο 60', στο αμέσως επόμενο λεπτό έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στον Ντάουντα, που σημείωσε το 2-0.

Ο Μουνιέ έβαλε και την τελευταία... πινελιά στο ματς, στο 77', με εντυπωσιακό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, δίνοντας μεγάλες διαστάσεις στη νίκη του Παναιτωλικού.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Μ. Χάβος): Φερνάντες, Κέβιν, Λιάβας, Μαλής, Τζανακάκης (12' λ.τρ. Τσιγγάρας), 'Αλβαρες (79' Μιμίτο), Ντίας, Ντάλσιο (86' Λουσέρο), Ρόσα, Μουνιέ (86' Αριγιμπί), Ντάουντα.

ΑΕΛ (Μ. Γρηγορίου): Κρίστινσον, Καρανίκας, Μάρκοβιτς, Μιχαήλ, Μούζεκ (78' Φιλίπ), Μιλοσάβλιεβιτς, Τόρζε (85' Λουφάκης), Σετσέροβιτς (56' Γκαζάλ), Μπούστος (78' Πινάκας), Σίλβα (57' Ασούμπρε), Παπάζογλου.