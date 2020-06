Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Εμμονή και με μία δεύτερη γυναίκα φέρεται να είχε η 35χρονη

Νέα αποκάλυψη για την φερόμενη ως δράστιδα. Τι αναφέρει σε χειρόγραφο σημείωμα που βρήκε η Αστυνομία στο διαμέρισμά της.

«Μου έχει καρφωθεί ότι έχει άλλη, μια ξανθιά φίλη μου. Θα μάθω ότι θα χωρίσει. Πρέπει να προσέξω και μια μελαχρινή από τη δουλειά μου».

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αποκαλύπτει σήμερα, ότι εκτός από την 34χρονη Ιωάννα, η φερόμενη ως δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι, το πρωί της 20ης Μαΐου, στην Καλλιθέα, φαίνεται, ότι είχε εμμονή και μια μελαχρινή γυναίκα με την οποία εργαζόταν στην ίδια εταιρεία, σύμφωνα με όσα σημειώνει σε ιδιόχειρο σημείωμά της, με ημερομηνία 1 Μαρτίου 2019.

Το σημείωμα, το οποίο βρήκε η Αστυνομία στο διαμέρισμά της, περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Η 35χρονη κατηγορούμενη γράφει, επίσης μεταξύ άλλων, στο σημείωμά της: «Θα με απασχολήσουν τα συναισθηματικά μου, λίγο τα επαγγελματικά μου και κάποια ερωτήματα για τον ... (αναφέρει το όνομα του 40χρονου φίλου της). Μου έχει καρφωθεί ότι έχει άλλη και μια ξανθιά φίλη μου». Σε άλλο σημείο του σημειώματος, με την ίδια ημερομηνία, γράφει η 35χρονη:«Είμαι αστράκι και εγωίστρια ή θα αγχωθώ για το μέλλον. Με έχει αγχώσει μια γυναίκα υποσυνείδητα. Βρισκόμαστε και απομακρυνόμαστε».

Στη συνέχεια, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2019, η φερόμενη ως δράστιδα σημειώνει: «Εγώ σκέφτομαι τι σκέφτεται και κάνει την τρίχα ... τριχιά. Θα μάθω ότι υπάρχει άλλη για αυτόν ή θα μάθω για κάτι ευχάριστο; Θα τσακωθώ με ανοιχτόχρωμη. Κάποια γυναίκα από το παρελθόν θα του ζητήσει...».

Τέλος, η 35χρονη, στο ίδιο σημείωμα, αναρωτιέται εάν ταιριάζει ωροσκοπικά με τον 40χρονο φίλο της.

Σημειώνεται, ότι η κατηγορούμενη, που δεν έχει ομολογήσει έως τώρα, πρόκειται να οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης ενώπιον του ανακριτή.