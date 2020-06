Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 16 Ιουνίου και η Σελήνη που από τις 12:35 μ.μ. θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου μας δίνει αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να καταφέρουμε να τη βγάλουμε καθαρή σε έναν μήνα τόσο πονηρό, όπως είναι ο φετινός Ιούνιος.

ΚΡΙΟΣ: Το να τιθασεύσεις την ανάγκη σου να ξοδέψεις χρήματα στην προσπάθεια σου να νιώσεις ότι απολαμβάνεις τους καρπούς των κόπων σου θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις περισσότερο τους ίδιους τους κόπους σου. Όχι, δε χρειάζεται να σπαταλήσεις όλα σου τα λεφτά σε μία μέρα για να καταλάβεις πόσα είναι και μέχρι ποιο σημείο μπορείς να “ζήσεις”. Έτσι το μόνο που θα καταφέρεις είναι να νιώσεις δούλος τους. Αντίθετα, αν βάλεις συγκεκριμένους στόχους και δουλέψεις για να τους κατακτήσεις θα γίνεις εσύ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

ΤΑΥΡΟΣ: Η διαίσθηση σου και η πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων από πλευρά σου θα σου δώσει τη δυνατότητα σήμερα να κάνεις ένα σταθερό βήμα προς στην κατεύθυνση που θέλεις. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό θα είναι. Σημασία έχει το ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μην είναι η σημερινή μέρα από αυτές που περνάνε και δεν ακουμπάνε. Ακόμα κι αν στο τέλος της αυτό που θα σου έχει μείνει είναι ένα στοιχείο σου που σε προβληματίζει και πάλι κέρδος θα είναι, γιατί είναι σημαντικό να το βλέπεις και να το αναγνωρίζεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Όπως θα ακούσεις πολλές φορές να σου λέω τα επόμενα δύο χρόνια, η ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις τις όποιες αλλαγές και τα σημαντικά γεγονότα που θα φέρουν οι εκλείψεις στη ζωή σου θα σε βοηθήσει να τα εντάξεις στην πραγματικότητα σου με έναν πιο ομαλό τρόπο. Ούτως ή άλλως έχεις τη δυνατότητα και να αποστασιοποιείσαι και να προσαρμόζεσαι. Σήμερα θα σε βοηθήσουν και οι δύο να αποδεχτείς κάποια πράγματα ως έχουν, χωρίς να είναι ικανά να σε βγάλουν απ’ το δρόμο σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το σημαντικό δεν είναι να αλλάξεις την καθημερινότητα σου από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε να πάρεις ακραίες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσεις ότι θα παραμείνεις πιστός στις αποφάσεις σου. Αυτό πιο πολύ με βιασμό μοιάζει. Το ότι δε συμπεριφέρεσαι συχνά με ακραίο τρόπο δε σημαίνει ότι σου είναι δύσκολο και να το κάνεις, το αντίθετο μάλιστα. Προσπάθησε για μία φορά να ξεκινήσεις μια προσπάθεια που θα την πιστέψεις, και που δε θα την αμφισβητείς κάθε φορά που σου βγαίνουν οι ανασφάλειες σου.

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να περάσεις από τη θεωρητική σκέψη στην πράξη, ίσως μάλιστα μετά από πολύ καιρό. Οι ιδέες σου, οι δημιουργικές σου σκέψεις, η ανάγκη σου να γίνεις παραγωγικός βρίσκουν διέξοδο και μπορείς να τις φέρεις στην επιφάνεια. Σαφώς και το υπόλοιπο πλανητικό σκηνικό δημιουργεί παγίδες και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για λάθη, καθυστερήσεις και εμπόδια, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά αυτή τη στιγμή…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Μπορεί οι εκλείψεις τα επόμενα δύο χρόνια να μη δημιουργούν και τις καλύτερες συνθήκες για εσένα, όμως από τη στασιμότητα και την αδράνεια κάποιες φορές είναι πολύ καλύτερο το να υπάρχουν εξελίξεις, έστω και αναγκαστικές, που θα σε βάλουν σε μια διαδικασία να βρεις λύσεις. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να σκεφτείς πως θα ήθελες να είναι το δικό σου αύριο, να έρθεις σε επαφή με όσα θα ήθελες να συμβούν. Και ίσως να μη συμβούν όπως τα φαντάζεσαι, όμως μπορεί να προκαλέσεις το αποτέλεσμα!

ΖΥΓΟΣ: Γραφειοκρατικές υποθέσεις και ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται είτε με κάποιο χρέος, είτε με κάποιο κληρονομικό ζήτημα μπορεί σήμερα να έρθουν στο φως και να σε αναγκάσουν να τα διαχειριστείς, παρόλο που μπορεί να ήταν και τα τελευταία πράγματα με τα οποία θα επέλεγες να ασχοληθείς αν είχες την επιλογή. Δες το όσο πιο θετικά μπορείς, γιατί εκτός του ότι μπορεί να τραβήξουν τη σκέψη σου από κάπου που μένει εμμονικά κολλημένη, θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσεις με προσήλωση και ιδιαίτερη προσοχή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με την Σελήνη σήμερα απέναντι σου, στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου ,είναι πιθανό να μπεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις το τοπίο και να αντιμετωπίσεις με πρακτικό τρόπο θέματα που μπορεί να σε απασχολούν έντονα. Δεν είναι λάθος σαν επιλογή, όμως το υπόλοιπο πλανητικό σκηνικό μαρτυρά πως ελλοχεύουν κίνδυνοι. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βάλεις τα όρια σου σε κάποιες σχέσεις και ο στόχος είναι να πείσεις ότι εκφράζουν τη θετική σου προδιάθεση απέναντι στους άλλους και όχι κάποια πρόθεσή σου να τους τιμωρήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, όπου σήμερα τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως πιο απαιτητικά και ίσως χρειαστεί να φροντίσεις λίγο παραπάνω τους ανθρώπους σου, ειδικά αν αυτοί είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Θα προτιμούσες βέβαια να μην ήταν απαίτηση, αλλά να άπτονταν καθαρά στη δική σου διάθεση, πράγμα που ίσως καταλήξει να σου δημιουργήσει στρες και ένα σχετικό εκνευρισμό. Όμως, θα έχεις την ευκαιρία να ηρεμήσεις και να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, επομένως μην τη χάσεις και κυρίως μην την ξοδέψεις αναλωνόμενος με ανθρώπους που δε σε ικανοποιούν πλήρως.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις μία ανάσα που είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Ίσως το προηγούμενο διάστημα κόπιασες πολύ, έριξες όλο σου το βάρος στο να ανταποκριθείς σε κάποιες υποχρεώσεις προκειμένου να διατηρήσεις τις ισορροπίες είτε στη δουλειά, είτε στην οικογενειακή σου ζωή ή ακόμα και στους δύο αυτούς σημαντικούς πυλώνες για τη ζωή σου και τώρα μπορείς, αν όχι να αράξεις, τουλάχιστον να ξαποστάσεις. Κάθισε και απόλαυσε κάτι για το οποίο μπορείς να νιώθεις περήφανος, απόλαυσε τη μέρα με κάποιον ή κάποιους που αγαπάς πολύ.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Για εσένα η σημερινή μέρα μπορεί να είναι λίγο απαιτητική και να έχει κάποια ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα τα οποία δεν αγαπάς καθόλου και πολλές φορές συμπεριφέρεσαι σαν να μην ξέρεις πώς να τα διαχειριστείς. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάποιων ανθρώπων που περιμένουν πολλά από εσένα ίσως νιώσεις να σε πιέζουν και να θελήσεις να περιοριστείς και να κλειστείς στον εαυτό σου. Όμως στο τέλος θα δεις ότι “υπάρχει Θεός”, τουλάχιστον από μηχανής και σε αγαπάει!

ΙΧΘΥΕΣ: Συζητήσεις επί συζητήσεων έχει για εσένα η σημερινή μέρα, οι οποίες μάλιστα μπορεί να δημιουργήσουν νέα δεδομένα σε κάποιες συμφωνίες που μπορεί να θέλεις να πετύχεις. Δεν αποκλείεται αυτά τα νέα δεδομένα να μην προέλθουν από συζητήσεις, αλλά π.χ. από εξαγγελίες ή κάποια πληροφορία που έρχεται στ’ αυτιά σου και σε βάζει στη διαδικασία να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Το σημαντικό όμως είναι ότι όλα αυτά καταλήγουν να έχουν θετικό πρόσημο!

Πηγή: Astrologos.gr