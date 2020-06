Κοινωνία

Σύνταγμα: Λεωφορείο έπεσε σε στάση (εικόνες)

Μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στη στάση, στην οποία περίμενε.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Φιλελλήνων, στο Σύνταγμα.

Δεν έχουν γίνει σαφείς οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.