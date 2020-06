Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Μειωμένοι οι θάνατοι τα Σαββατοκύριακα

Δεύτερη μέρα με κάτω από 400 νεκρούς από κορονοϊό στις ΗΠΑ.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων που οφείλονταν στον νέο κορονοϊό σε 24 ώρες στις ΗΠΑ δεν ξεπέρασε τους 400 για δεύτερη συναπτή ημέρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης.

Στη χώρα καταγράφηκαν 385 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε μια ημέρα, ενώ την προηγουμένη ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 382. Πρόκειται για τους χαμηλότερους ημερήσιους απολογισμούς από τα τέλη Μαρτίου, κατά τα δεδομένα της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι οι αριθμοί αυτοί θα έχουν συνέχεια, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο τείνουν να μειώνονται μηχανικά μετά τα Σαββατοκύριακα, λόγω αναπροσαρμογών που γίνονται από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας σε απόλυτα μεγέθη, με 116.114 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19. Στη αμερικανική επικράτεια καταμετρώνται πάνω από 2,1 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Παρά τους συγκριτικά ενθαρρυντικούς απολογισμούς των δύο τελευταίων ημερών, το πρώτο κύμα της πανδημίας κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει, καθώς ο αριθμός των νέων μολύνσεων παραμένει πάντα στο επίπεδο των περίπου 20.000 την ημέρα. Η πανδημία μοιάζει να έχει μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ προς μια ζώνη που εκτείνεται από τον νότο προς τη δύση.

Πάνω από δώδεκα πολιτείες καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από το ξέσπασμα της πανδημίας. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση της Οκλαχόμας, όπου ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας να αψηφά εκείνους που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εννοεί να ανέβει επί σκηνής για μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, το Σαββατοκύριακο.