“Μεγάλος Περίπατος”: Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τα κυκλοφοριακά προβλήματα

Η τοποθέτηση του δημάρχου και των μελών –επικεφαλής των συνδυασμών στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο.

Ευρύτατη συζήτηση για τα κυκλοφοριακά προβλήματα που προκλήθηκαν στην Αθήνα, από την πιλοτική εφαρμογή του «Μεγάλου Περίπατου», απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της.

«Δεν ήταν ευχάριστο το πρόβλημα που προκλήθηκε», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Ακούμε την κριτική και αυτά που μας λένε οι πολίτες» και η Ομάδα των Επιστημόνων «παρακολουθεί την πιλοτική εφαρμογή του έργου, όχι μέρα με τη μέρα, αλλά ώρα με την ώρα», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μεγάλο έργο που συζητείτο επί 35 χρόνια και τώρα γίνεται και επιφέρει μεγάλες αλλαγές προς όφελος των ίδιων των κατοίκων της πόλης.

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα διευθετηθούν πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και παράλληλα ενημερώνονται σχετικά οι οδηγοί για τις μετακινήσεις τους στο κέντρο.

Ο επικεφαλής της « Ανοιχτής Πόλης» Νάσος Ηλιόπουλος ανάφερε ότι ενδέχεται να μην ήταν κατάλληλο το timing που ξεκίνησε η εφαρμογή του.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα είσαιεσύ» Παύλος Γερουλάνος τόνισε πώς «ούτε στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε πίσω» αλλά απαιτείται Συγκοινωνιακή Μελέτη».

Ο επικεφαλής της « Λαϊκής Συσπείρωσης» έκανε λόγο για βεβιασμένες κινήσεις χωρίς να υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία, ζητώντας παράλληλα να εξαιρεθεί η οδός Αθηνάς.

«Αναμενόμενα» χαρακτήρισε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα και πάλι Αθήνα» Γιώργος Βουλγαράκης, ενώ ο Γιώργος Καραμπελιάς, επικεφαλής της παράταξης « Αθήνα για την Ελλάδα» έκανε λόγο για «εσφαλμένη κίνηση», προβλέποντας ότι τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα επιδεινωθούν.

Και σήμερα, πάντως, τα προβλήματα με την κίνηση στο κέντρο έγιναν εμφανή από τις πρώτες πρωινές ώρες.