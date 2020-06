Πολιτική

Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ατζέντα της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού μετά την καραντίνα.

Οι επενδύσεις και η διεύρυνση της ελληνοϊσραηλινής στρατηγικής σχέσης θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα και αύριο στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και με σημαντικούς Ισραηλινούς επενδυτές.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Ισραήλ με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, έξι υπουργών και δύο υφυπουργών αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και να ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. ('Αμυνα, τουρισμός, κυβερνο-ασφάλεια, γεωργικός τομέας, ενέργεια, start ups).

Οι πτήσεις από το Ισραήλ προς την Ελλάδα αναμένεται να ανοίξουν την 1η Ιουλίου, καθώς, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από την ισραηλινή πλευρά. Επίσης στην πρόσφατη συνομιλία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες προς την Ελλάδα θα μπορούσαν να φτάσουν το 1 εκατομμύριο.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τονίζουν ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ είναι αυτοτελείς και δεν ετεροκαθορίζονται.

«Ελλάδα και Ισραήλ είναι δύο Δημοκρατίες με μακρά παράδοση ενώ έχουν συναντίληψη σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει στις επαφές του και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και να αναδείξει τους κινδύνους των τουρκικών ενεργειών για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρουν.

Το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Ισραήλ έχει ως εξής:

Τρίτη 16.06.2020

-10.30-12.00 : Διμερής συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Παράλληλες συναντήσεις των Ελλήνων υπουργών με τους ισραηλινούς ομολόγους τους

-12.15-12.45 : Δηλώσεις στα ΜΜΕ

-13.00-15.00 : Γεύμα εργασίας των αντιπροσωπειών

-15.15 : Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον με αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό 'Αμυνας του Ισραήλ Μπέντζαμιν Γκάντζ

-16.30-17.15 : Συνάντηση με Ισραηλινούς επενδυτές

-17.20-18.15 : Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πατριαρχείο - Μετάβαση στον Ναό της Αναστάσεως

-18.45-19.15 : Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ

Τετάρτη 17.06.2020

-8.30 : Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι

-9.15 : Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν

-10.10 : Eπίσκεψη στο Μνημείο Ολοκαυτώματος - Κατάθεση στεφάνου.