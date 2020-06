Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκη στον “ξαφνικό θάνατο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα εξαιρετική εμφάνιση για τον Έλληνα τενίστα στο Ultimate Tennis Showdown.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε πολύ δύσκολα τον Ρισάρ Γκασέ στον «ξαφνικό θάνατο» στη δεύτερη αγωνιστική του Ultimate Tennis Showdown.

Οι δύο αθλητές μοιράστηκαν τα πρώτα σετ και οδηγήθηκαν στο 5ο και τελευταίο. Εκεί σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς του τουρνουά, όποιος κατακτούσε δύο συνεχόμενους πόντους θα έπαιρνε τη νίκη. Ο Τσιτσιπάς τελικά ήταν αυτός που χαμογέλασε και διπλασίασε τις επιτυχίες του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στη 2η θέση του ομίλου με δύο νίκες, πίσω μόνο από τον Ματέο Μπερετίνι που έχει χάσει μόλις δύο δεκάλεπτα (τρία ο Τσιτσιπάς).

Στο εν λόγω τουρνουά, οι δύο αντίπαλοι παίζουν σετ διάρκειας δέκα λεπτών και νικητής αναδεικνύεται, αυτός που θα κατακτήσει τρία σετ. Το σύστημα της διοργάνωσης είναι ότι όλοι θα παίξουν με όλους.