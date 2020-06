Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι για την αποφυγή εισροής κρουσμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες και το «άνοιγμα» του Τουρισμού.