Οικονομία

Σταδιακή μείωση της φορολογίας και των εισφορών ανήγγειλε ο Σταϊκούρας

Όπως επεσήμανε, η ελληνική οικονομία εισήλθε το 2020 σε υγιή βάση, με πολλά υποσχόμενες προοπτικές.

Σε σταδιακή μείωση της φορολογίας και κυρίως των εισφορών θα προχωρήσει η κυβέρνηση, την επόμενη ημέρα της κρίσης, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο 9ο Ελληνικό Φόρουμ Επενδύσεων.

Δυστυχώς, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, τα δεδομένα άλλαξαν. Από την αρχή της κρίσης, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και δυναμική δέσμη μέτρων για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, της απασχόλησης, της ρευστότητας των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής. Κατά την περίοδο «κλειδώματος», η κυβέρνηση υποστήριξε το Σύστημα Δημόσιας Υγείας και δημιούργησε ευρύ «δίχτυ ασφαλείας» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είπε ο υπουργός Οικονομικών. Στην τρέχουσα φάση, καλύπτοντας τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, συνεχίζει την υποστήριξη των εργαζομένων και των εργοδοτών με την επέκταση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων για τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση.

Στην επόμενη φάση, καθώς ξεκινά η ανάκαμψη, θα υπάρξουν ευκαιρίες να ξεκινήσουν πολιτικές με μόνιμα χαρακτηριστικά, με βάση τη δημοσιονομική αξιοπιστία και την ενίσχυση της οικονομίας, μέσω της εφαρμογής φιλικών προς την ανάπτυξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συνέχισε. Ο κ. Χρ. Σταϊκούρας τόνισε ότι το Eurogroup «επαίνεσε την ελληνική κυβέρνηση για τη γρήγορη και αποφασιστική πολιτική απάντηση στην κρίση με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων οικονομικής και δημοσιονομικής στήριξης». Αυτό το συμπέρασμα, ανέφερε, υποστηρίχθηκε από πέντε γεγονότα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες:

Την επιτυχή έκδοση νέους 10ετούς ομολόγου, με επιτόκιο παρόμοιο με αυτό του προηγούμενου Οκτωβρίου, μισό από αυτό που ήταν πριν από ένα χρόνο. Αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές.

Δεύτερον, τη σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας το 1ο τρίμηνο του 2020.

Τρίτον, τη σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.

Τέταρτον, την ολοκλήρωση της διαδικασίας από μια συστημική τράπεζα για την εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής», ενώ οι καταθέσεις στον τραπεζικό τομέα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πέμπτον, την επιτυχή ολοκλήρωση της 6ης Έκθεσης Βελτιωμένης Επιτήρησης. Πρόκειται για την 3η συνεχόμενη θετική έκθεση σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε ότι το συνολικό κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24 δισεκ. ευρώ και ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία χαρακτήρισε φιλόδοξη και ταυτόχρονα ευέλικτη, ρεαλιστική και φιλική προς την ανάπτυξη, καθώς: βασίζεται σε επιχορηγήσεις και όχι σε δάνεια, δίνει σε κάθε κράτος μέλος την ευκαιρία να σχεδιάσει την εθνική του στρατηγική, προβλέπει κοινό δανεισμό και δίνει έμφαση σε τομείς που είναι σημαντικοί για το μέλλον της Ευρώπης, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη και η αγροτική πολιτική. Αυτές οι προτεραιότητες αποτελούν επίσης μέρος του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας, διαβεβαίωσε.

Να κλείσουμε το επενδυτικό κενό

Η Ελλάδα αντιμετώπισε, πολλά χρόνια, ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, το οποίο θα πρέπει να κλείσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση θέτουμε δύο, αλληλένδετους, στόχους, επεσήμανε ο κ. κ. Σταϊκούρας. Ο πρώτος είναι πώς θα καλύψουμε το αρνητικό κενό παραγωγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δημόσια οικονομικά. Και ο δεύτερος, πώς θα βελτιώσουμε την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμοι και χωρίς αποκλεισμούς υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, με υψηλό επίπεδο κοινωνικών συνοχή, αντιμετωπίζοντας επίσης τις δημογραφικές προκλήσεις.

Το σχέδιο της κυβέρνησης

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είπε ο υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια:

Εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, που θα ενσωματώνει τη σταδιακή μείωση της φορολογίας και κυρίως, των κοινωνικών εισφορών.

Υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, σημειώθηκε πρόοδος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, των λιμένων και της μαρίνας του Αλίμου, καθώς του Ελληνικό, ανέφερε.

Θα συνεχιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα ελαφρύνει περαιτέρω το διοικητικό φόρτο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνεχής εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, με την κατάθεση 25 νομοσχεδίων στο κοινοβούλιο έως τα τέλη Ιουλίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δράσεων, από τη μικροχρηματοδότηση και την εταιρική διακυβέρνηση, στην ηλεκτροκίνηση και τις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία.

Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Επενδύσεις στην πράσινη οικονομία.