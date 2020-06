Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η “Σφίγγα” κατηγορούμενη και το σημείωμα που την “καίει”

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 35χρονη κατηγορούμενη. Το ιδιόχειρο σημείωμά που βρέθηκε στο σπίτι της.

Στον Ανακριτή οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10:00 η 35χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι κατά της 34χρονης Ιωάννας, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα της.

Η συλληφθείσα δεν αρνείται μόνο τις κατηγορίες, αρνείται και τη συνεργασία με τις Αρχές, την τροφή και τον ύπνο, σύμφωνα με τον συνήγορό της, Σάκη Κεχαγιόγλου.

Τα στοιχεία, που όλο και πληθαίνουν ωστόσο, δεν είναι υπέρ της. Η περούκα, τα ρούχα και η τηλεκάρτα που αρχικά βρέθηκαν στο διαμέρισμά της ήταν που οδήγησαν στη σύλληψή της, ενώ εντοπίστηκε και ένα σημείωμα που δείχνει ότι είχε εμμονή και με δεύτερη γυναίκα, μία «μελαχρινή».

«Μου έχει καρφωθεί ότι έχει άλλη, μια ξανθιά φίλη μου. Θα μάθω ότι θα χωρίσει. Πρέπει να προσέξω και μια μελαχρινή από τη δουλειά μου», γράφει στο σημείωμα που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Η 35χρονη κατηγορούμενη γράφει, επίσης μεταξύ άλλων, στο σημείωμά της: «Θα με απασχολήσουν τα συναισθηματικά μου, λίγο τα επαγγελματικά μου και κάποια ερωτήματα για τον ... (αναφέρει το όνομα του 40χρονου φίλου της). Μου έχει καρφωθεί ότι έχει άλλη και μια ξανθιά φίλη μου».

Σε άλλο σημείο του σημειώματος, με την ίδια ημερομηνία, γράφει η 35χρονη:«Είμαι αστράκι και εγωίστρια ή θα αγχωθώ για το μέλλον. Με έχει αγχώσει μια γυναίκα υποσυνείδητα. Βρισκόμαστε και απομακρυνόμαστε».

Στη συνέχεια, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2019, η φερόμενη ως δράστιδα σημειώνει: «Εγώ σκέφτομαι τι σκέφτεται και κάνει την τρίχα ... τριχιά. Θα μάθω ότι υπάρχει άλλη για αυτόν ή θα μάθω για κάτι ευχάριστο; Θα τσακωθώ με ανοιχτόχρωμη. Κάποια γυναίκα από το παρελθόν θα του ζητήσει...».

Τέλος, η 35χρονη, στο ίδιο σημείωμα, αναρωτιέται εάν ταιριάζει ωροσκοπικά με τον 40χρονο φίλο της.