“Special Report” στην Κέρκυρα για τη “Μάχη για τον Παράδεισο”

Μέχρι την Κέρκυρα ταξίδεψε ο Τάσος Τέλλογλου και το “Special Report” καταγράφοντας τη μάχη υπέρ και κατά της ιδιωτικοποίησης του άγνωστου επίγειου παραδείσου.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00 «ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»

Στη βορειοανατολική άκρη της Κέρκυρας, κρύβεται ένας, σχετικά, άγνωστος επίγειος παράδεισος που αποτελεί το σκηνικό μίας δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς, αλλά και μίας σκληρής διαμάχης μεταξύ ντόπιων επενδυτών και ξένων δισεκατομμυριούχων. Πρόκειται για μία από τις πιο ωραίες γωνιές του νησιού των Φαιάκων, την περιοχή της Κασσιόπης, εκεί που η τοπική κοινωνία «κονταροχτυπιέται», τα τελευταία χρόνια, με ένα επενδυτικό fund για την ιδιωτικοποίηση μιας έκτασης γνωστής ως «Ερημίτης».

Η εκπομπή «Special Report» παρουσιάζει την ιστορία της πρώτης ιδιωτικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, που ξεκίνησε το 2012 κι ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στην Κασσιόπη και συνομιλεί με πρόσωπα από τα αντίπαλα στρατόπεδα: με τον εκπρόσωπο του fund που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την τουριστική επένδυση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με κατοίκους κι εκπροσώπους των τοπικών αρχών που πιστεύουν ότι η επένδυση θα σημάνει την καταστροφή του μοναδικού φυσικού τοπίου. Ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος, που αντιτίθεται στα επενδυτικά σχέδια, παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή και «διασταυρώνει τα ξίφη» του με τον υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος υποστηρίζει την ταχεία ολοκλήρωση της επένδυσης. Στην κάμερα της εκπομπής, μιλά και η Λι Ντάρελ, σύζυγος του Βρετανού φυσιοδίφη, στις αφηγήσεις του οποίου βασίστηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά που έκανε τον Ερημίτη ευρέως γνωστό.

Ποιο θα είναι το μέλλον του Ερημίτη στο νέο τουριστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, μετά την πανδημία και ποια θα είναι η εξέλιξη της «μάχης για τον παράδεισο»;

