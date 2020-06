Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμα ένας νεκρός από τον Εχίνο

Δεύτερος νεκρός από την περιοχή της Ξάνθης μέσα σε ένα 24ωρο. Στους 185 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στη χώρα μας.

Ακόμη ένας άνδρας από τον Εχίνο της Ξάνθης έχασε τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πρόκειται για έναν 74χρονο, ο οποίος διακομίστηκε από το Νοσοκομείο της Ξάνθης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης την περασμένη Πέμπτη, όπου και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε τα ξημερώματα, ενώ έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής κατέληξε ακόμα ένας άνδρας από τον Εχίνο. Ο 82χρονος εισήχθη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διασωληνωμένος στις 12 Ιουνίου και κατέληξε δυο ημέρες μετά, στις 14 Ιουνίου στις 23.15 το βράδυ

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας ανέρχεται στους 185, ενώ 13 νέα κρούσματα κορονοιού ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.134. Άλλοι 12 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 74 ετών. 4 (30.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 69.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.