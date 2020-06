Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: τα θέματα για τα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑΛ

Έναρξη Πανελλαδικών σήμερα, Τρίτη, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Δείτε το θέμα...

Δείτε τα θέματα: