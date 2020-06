Αθλητικά

ΑΕΚ - Καρέρα: χτίζουμε ομάδα με μακροπρόθεσμους στόχους

«Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να προκριθούμε στο επόμενο Champions League και να κερδίσουμε το κύπελλο», επανέλαβε ο Ιταλός προπονητής της ΑΕΚ.

«Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα που να έχει μακροπρόθεσμους στόχους και να την επαναφέρουμε στην κορυφή» τόνισε ο Μάσιμο Καρέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Taca La Marca» που μεταδόθηκε στο Radio Musica Television. «Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να προκριθούμε στο επόμενο Champions League και να κερδίσουμε το κύπελλο», επανέλαβε ο Ιταλός προπονητής της ΑΕΚ.

«Είμαστε προετοιμασμένοι, είχαμε λίγο χρόνο να εργαστούμε και οι ομάδες δεν είναι ακόμη σε καλή κατάσταση και θα είναι δύσκολο να δούμε υψηλούς ρυθμούς. Δυστυχώς παίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς φιλάθλους και η ατμόσφαιρα δεν είναι η ίδια. Προς το παρόν είμαστε δεύτεροι και επομένως πλησιάζουμε στην πρόκριση για το Champions League. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνουμε από τότε που έφτασα τον Δεκέμβριο», πρόσθεσε, ενώ σε ερώτηση για τον συναγωνισμό που υπάρχει είπε:

«Ο Ολυμπιακός είναι μία πραγματικότητα και πολλά χρόνια βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Μετά από αυτούς εμείς ανταγωνιζόμαστε με τις άλλες ομάδες. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά και ίσως ακόμη και με μερικές προσθήκες για να μειώσουμε την διαφορά». Στη συνέχεια ο Μάσιμο Καρέρα, αναφέρθηκε στην Γιουβέντους, τον Ρονάλντο και τον Ντιμπάλα, την Αταλάντα, τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και το Champions League.

«Η Γιουβέντους πρέπει να φτάσει σε αυτό το ραντεβού Final-8 του Champions League στη σωστή φυσική κατάσταση. Χρειάζεται και τύχη, μπορεί να υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Η Αταλάντα; Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις το Champions League, υπάρχουν ισχυρές και ποιοτικές ομάδες. Πρέπει να έχεις μια σημαντική ομάδα για να φτάσεις στο τέλος με όλους τους παίκτες έτοιμους. Μόνο ο Σάρι ξέρει εάν μπορούν να συνυπάρξουν Ρονάλντο και Ντιμπάλα, γιατί είναι εκείνος που τους προπονεί. Από έξω είναι εύκολο να μιλήσει κάποιος. Ο τελικός του Κυπέλλου (Νάπολι-Γιουβέντους) θα είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν. Η Γιουβέντους έχει μια πιο πλήρη ομάδα, αλλά ο Γκάτουζο κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει ήδη νικήσει τη Γιουβέντους στο πρωτάθλημα», τόνισε ο 56χρονος Ιταλός προπονητής, που μία ημέρα πριν, σε συνέντευξη στο Stats Perform News, δήλωνε πως η Αταλάντα μπορεί να κατακτήσει την Serie A την επόμενη σεζόν.