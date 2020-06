Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα”: Μπακογιάννη - Σκουρλέτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους (βίντεο)

Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση των στελεχών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή τα εθνική θέματα.