Μητσοτάκης: να εγκαταλείψει η Τουρκία τις νεο-οθωμανικές φαντασιώσεις

Μήνυμα ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι «φυσικοί σύμμαχοι» έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Benjamin Netanyahu, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί σε χώρα του εξωτερικού μετά την πανδημία. «Η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι φυσικοί σύμμαχοι. Οι σχέσεις μεταξύ χωρών βασίζονται σε ιστορικούς δεσμούς δεκαετιών ή και αιώνων. Η ισχυρή σχέση μεταξύ των λαών της Ελλάδας και του Ισραήλ θεμελιώνεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στον πολιτισμό και τα κοινά οράματα. Συνεπώς, πρόκειται για έναν σταθερό δεσμό που υπερβαίνει την πολιτική», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Yedioth Ahronoth». Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι υπάρχουν «τεράστιες δυνατότητες για συντονισμένη δράση» μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, όπως οι επενδύσεις, η άμυνα και η καινοτομία. Στο μέτωπο του τουρισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το ελληνικό καλοκαίρι παραμένει μία συναρπαστική εμπειρία και συνοδεύεται από την ασφάλεια, η οποία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την χώρα μας. «Μέλημά μου είναι να καταστεί η Ελλάδα ο ασφαλέστερος προορισμός στην Ευρώπη», σημείωσε. Προσέθεσε ότι από την 1η Ιουλίου η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορά της στις περισσότερες μη ευρωπαϊκές χώρες και ότι περιμένει την επανέναρξη των ταξιδιωτικών ροών από το Ισραήλ «πολύ σύντομα». Αναφερόμενος στην συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την δήλωση της Άγκυρας ότι επιθυμεί να έχει λόγο σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται, τονίζοντας ότι αναμένει από τη γειτονική χώρα να εγκαταλείψει τις νεο-οθωμανικές φαντασιώσεις. Επανέλαβε δε, ότι τα τριμερή σχήματα συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, δεν στρέφονται κατά οποιασδήποτε χώρας και είναι ανοιχτά σε όλους, με προϋπόθεση την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι χώρες ενωμένες στον αγώνα κατά το ρατσισμού και του αντισημιτισμού. «Η άνοδος της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού αποτελεί πραγματικότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Απαιτείται κατά μέτωπο αντιμετώπιση. Στην Ελλάδα, οι φωνές του λαϊκισμού έχουν χάσει έδαφος και έχουν επικρατήσει η μετριοπάθεια και η λογική. Η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η ελληνική κοινωνία θεωρούν ότι κάθε συμβάν ρατσιστικής βίας αποτελεί απαράδεκτη εγκληματική πράξη αλλά και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» τόνισε και πρόσθεσε ότι «ως Έλληνες, θεωρούμε καθήκον μας τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, τα τραγικά αυτά γεγονότα πρέπει να μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας», ανέφερε. Συμπλήρωσε πως αυτό το πνεύμα θα διαπνέει την ελληνική προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, το 2021. Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής σας στο Ισραήλ αυτήν τη χρονική στιγμή; Δεν φοβάστε τον κορονοϊό; Η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιώ σε άλλη χώρα μετά το lockdown είναι στο Ισραήλ και σηματοδοτεί τη στρατηγική συνεργασία και τους βαθείς συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ Ελλήνων και Ισραηλινών, οι οποίοι αποτυπώνονται σε κάθε έκφανση της σχέσης των εθνών μας. Κατορθώσαμε και οι δύο χώρες να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και η επίσκεψή μου εδώ καταδεικνύει αυτήν την επιτυχία. Εορτάζοντας τα 30 έτη από την καθιέρωση πλήρων διπλωματικών σχέσεων, η Συνάντηση Κορυφής των Πρωθυπουργών σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεών μας να δώσουν νέα ώθηση. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας αναβαθμίζεται σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για συντονισμένη δράση σε όλους τους τομείς, όπως οι επενδύσεις, η άμυνα, η τεχνολογία, η καινοτομία, ο τουρισμός, αλλά και η υγεία. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς, είναι καίριας σημασίας για την ενδυνάμωση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας προς όφελος των λαών μας και της Ανατολικής Μεσογείου. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συνεχίστηκαν κατά τη διακυβέρνηση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας; Οι σχέσεις μεταξύ χωρών βασίζονται σε ιστορικούς δεσμούς δεκαετιών ή και αιώνων. Η ισχυρή σχέση μεταξύ των λαών της Ελλάδας και του Ισραήλ θεμελιώνεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στον πολιτισμό και τα κοινά οράματα. Συνεπώς, πρόκειται για έναν σταθερό δεσμό που υπερβαίνει την πολιτική. Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει οικοδομηθεί συστηματικά κατά τα τελευταία 30 έτη. Σήμερα, δίνουμε μία νέα δυναμική στην αναβαθμισμένη, στρατηγική συνεργασία των χωρών μας. Θεωρείτε τον εαυτό σας φίλο του Ισραήλ, όπως ήταν ο πατέρας σας; Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ένας οραματιστής πολιτικός και πραγματικός πατριώτης. Ήταν ο αρχιτέκτονας της εδραίωσης των πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Παρόλο που σήμερα η απόφαση αυτή φαντάζει προφανής, το 1990 δεν ήταν. Πήγε κόντρα στο κύμα και έλαβε την απόφαση πεπεισμένος, όπως είμαι και εγώ, ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι φυσικοί σύμμαχοι. Πώς προετοιμάζεται η Ελλάδα για την επανέναρξη της τουριστικής σύνδεσης με το Ισραήλ; Τι μορφή θα έχουν οι διακοπές στην εποχή του κορονοϊού; Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι όπως το σχεδιάζαμε, αλλά ελπίζουμε ταυτόχρονα ότι θα είναι αλησμόνητο. Έχουμε ήδη εισέλθει στην πρώτη φάση υποδοχής επισκεπτών από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καταφέρει να περιορίσουν ικανοποιητικά την εξάπλωση του κορωνοϊού και, στη συνέχεια, η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορά της στις περισσότερες μη ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Ιουλίου. Η εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού θα είναι συναρπαστική όπως πάντα. Ανοίγουμε τη χώρα για τους επισκέπτες, αλλά το κάνουμε έχοντας την ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητά μας. Εφαρμόζοντας αυστηρά τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και ενισχύοντας τις ιατρικές υποδομές σε όλα τα τουριστικά θέρετρα, θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, καθώς και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων στον τουρισμό. Μέλημά μου είναι να καταστεί η Ελλάδα ο ασφαλέστερος προορισμός στην Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι οι πτήσεις από το Ισραήλ θα ξαναρχίσουν πολύ σύντομα και θα χαρούμε να καλωσορίσουμε και πάλι τους φίλους μας από το Ισραήλ. Πώς προετοιμάζεται η Ελλάδα για την επανέναρξη της τουριστικής και αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας; Η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει, και θα χαρούμε να καλωσορίσουμε και πάλι τους φίλους μας από το Ισραήλ. Είμαι βέβαιος ότι οι ροές τουριστών από το Ισραήλ θα ξαναρχίσουν πολύ σύντομα. Κάθε χρόνο επισκέπτονται την Ελλάδα σχεδόν 1 εκατομμύριο Ισραηλινοί. Γνωρίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα διαφέρει από τα προηγούμενα λόγω της Covid-19, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε θέσει σε ισχύ όλα τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα. Η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των επισκεπτών μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Καθώς η οικονομία και η κοινωνία μας επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα και η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της για τον τουρισμό, φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Οι Έλληνες δεν έχουν τη φήμη πειθαρχημένου λαού, όπως οι Γερμανοί ή οι Σκανδιναβοί. Πώς εξηγείτε την επιτυχία σας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού; Ίσως κάποιοι ξαφνιάζονται που είμαστε μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις ως προς την πρόληψη της νόσου COVID-19. Τα πήγαμε όμως καλά επειδή επιτύχαμε μία σπάνια ισορροπία: Η κυβέρνηση εμπιστεύτηκε τις συμβουλές των ειδικών και παρουσίασε ένα σαφές σχέδιο, το οποίο μπόρεσαν να εμπιστευτούν και να ακολουθήσουν οι πολίτες. Λάβαμε τις αποφάσεις για τη διαχείριση της κρίσης με βάση τις συμβουλές και τις εξειδικευμένες γνώσεις των εμπειρογνωμόνων, ενώ παράλληλα φροντίσαμε να μεταδώσουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες. Πρώτα και κύρια όμως, έλαβα την κρίσιμη απόφαση να θέσω τη δημόσια υγεία και τις ανθρώπινες ζωές πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε η Τουρκία να βλάψει ή να ακυρώσει τη συμμετοχή της Κύπρου στο έργο του EastMed λόγω του ελέγχου που ασκεί στη χερσόνησο; Δεν θα ήταν καλύτερη προσέγγιση η ένταξη της Τουρκίας στη συμφωνία; Οι τριμερείς μορφές συνεργασίας – όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ – δεν στρέφονται εναντίον κανενός ούτε εξαιρούν κανέναν. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πάντοτε ανοικτή σε όλους. Εντούτοις, υπάρχει μία προϋπόθεση: Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένετε τη συνδρομή του Ισραήλ για την εξουδετέρωση της τουρκικής στάσης; Είναι γνωστό ότι η Κύπρος βασίζεται στο Ισραήλ για την περίπτωση που η Τουρκία θα αποπειραθεί να θίξει να συμφέροντά της στο θέμα του αερίου Η Τουρκία υπονομεύει την σταθερότητα στην περιοχή. Στόχος της είναι να ελέγχει πολιτικά και στρατιωτικά ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά δήλωσή τους, θέλουν να έχουν λόγο, θέλουν να είναι καθοριστικός παράγοντας για κάθε απόφαση που λαμβάνεται για την περιοχή μας και στην περιοχή μας. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο για όλες τις χώρες που θέλουν να διαφυλάξουν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους, για τις οποίες έχουν δώσει μάχες. Αναμένουμε από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα νέο-οθωμανικά της όνειρα και να συμμετάσχει στην περιφερειακή συνεργασία μας, όμως μόνο ως ισότιμος, νόμιμος εταίρος, όχι ως νταής της περιοχής. Ποια είναι η στάση της Ελλάδας στο θέμα της Προσάρτησης, το οποίο σύντομα θα συζητηθεί σύντομα στην ΕΕ; Θα προσπαθήσει η Ελλάδα να αποτρέψει μια απόπειρα επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ εάν αυτό αποφασίσει να προχωρήσει στην Προσάρτηση; Αυτό που θα θέλαμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να δούμε τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν με ειρήνη και ασφάλεια. Και θα είμασταν πρόθυμοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να συμβάλλουμε στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος. Για τον λόγο αυτόν, θα προτιμούσαμε να δούμε αμοιβαία συμμετοχή και διάλογο αντί μονομερών ενεργειών από οποιοδήποτε μέρος, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον. Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θέλω να ακούσω προσεκτικά τις απόψεις της ισραηλινής ηγεσίας και να συζητήσουμε αυτά που μπορούμε να πράξουμε για το θέμα αυτό. Θα έχω επίσης συνομιλίες με τον Πρόεδρο Αμπάς μόλις επιστρέψω στην Αθήνα. Θα επαναλάβω σε όλους την ετοιμότητα της Ελλάδας, τόσο διμερώς όσο και ως μέλος της ΕΕ, να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην επανέναρξη του διαλόγου. Γνωρίζω ότι πραγματικά επείγει η εύρεση λύσης για τη διαμάχη, ωστόσο είμαι πεπεισμένος ότι μόνο μία αμοιβαίως αποδεκτή λύση μπορεί να είναι και βιώσιμη. Ποια είναι η γνώμη σας για την άνοδο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη, και πώς αντιμετωπίζει το θέμα η κυβέρνησή σας; Η άνοδος της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού αποτελεί πραγματικότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Απαιτείται κατά μέτωπο αντιμετώπιση. Στην Ελλάδα, οι φωνές του λαϊκισμού έχουν χάσει έδαφος και έχουν επικρατήσει η μετριοπάθεια και η λογική. Η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η ελληνική κοινωνία θεωρούν ότι κάθε συμβάν ρατσιστικής βίας αποτελεί απαράδεκτη εγκληματική πράξη αλλά και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Ισραήλ και η Ελλάδα συνεργάζονται για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενώ η ελληνοεβραϊκή κοινότητα αποτελεί πολύτιμο, αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, με παραδόσεις οι οποίες διαφυλάσσονται και τιμώνται. Ως Έλληνες, θεωρούμε καθήκον μας τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Τα τραγικά αυτά γεγονότα πρέπει να μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι σύγχρονοι φασίστες δεν θα βρουν γόνιμο έδαφος να διασπείρουν την ιδεολογία του μίσους που εκπροσωπούν, και ότι θα συνεχίσουν να ηττώνται. Αυτόν τον σκοπό θα εξυπηρετεί το υπό κατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη και η νέα μόνιμη ελληνική έκθεση στο Άουσβιτς. Στο ίδιο πλαίσιο, το 2021 η Ελλάδα θα έχει την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA).