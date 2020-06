Συνταγές

“Food n’ Friends”: Δημήτρης Σκαρμούτσος Vs Ηλία Φουντούλη (εικόνες)

Μονομαχία γεύσεων και…. πειραγμάτων, στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν της ξεχωριστής εκπομπής μαγειρικής του ΑΝΤ1.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης αποφασίζουν, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, να μην μπει κανείς ανάμεσα τους!

Ο ένας μαγειρεύει για τον άλλον δύο γευστικά πιάτα και, με έντονη διάθεση για πειράγματα, συγκρίνουν τις επιλογές τους!

Θυμούνται τα ευτράπελα που συνέβησαν στο «Food n’ Friends» και κάνουν μια αναδρομή στη χρονιά που πέρασε, σχολιάζοντας, με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που πέρασαν από την κουζίνα τους. Τις ιστορίες που μοιράστηκαν, τις γεύσεις, και τα συναισθήματα, με λίγα λόγια τη νοστιμιά της ζωής!!!