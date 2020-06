Οικονομία

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Επτά “μνηστήρες” για την απόκτηση της εταιρείας

Δείτε ποια επενδυτικά σχήματα πέρασαν στην β’ φάση του διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προεπέλεξε επτά επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., με δυνατότητα απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δυνάμει του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων της ΔΕΠΑ Α.Ε., του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ).

Στη Β’ φάση του διαγωνισμού προκρίνονται τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

C.G. GAS LIMITED MET HOLDING AG SHELL GAS B.V. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V. Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.

Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

C.G. GAS LIMITED (Copelouzos Group): Ο Όμιλος Κοπελούζου κατέχει ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά και αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμμετοχή σε έργα υποδομών και παραχωρήσεων, η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, η διαχείριση εγκαταστάσεων, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, η διαχείριση μεγάλων έργων. Κύριες δραστηριότητες του Ομίλου στο χώρο της ενέργειας αποτελούν η εμπορία φυσικού αερίου, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η διαχείριση μεγάλης κλίμακας ενεργειακών έργων (αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), με συμμετοχή και στο ΔΕΣΦΑ.

Met Group: Η MET Group είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα στην Ελβετία, με δραστηριότητες στο φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο, με έμφαση στη χονδρική πώληση commodities, καθώς και στις ενεργειακές υποδομές και τα βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία. Η MET Group έχει παρουσία σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, με περισσότερους από 1.700 μόνιμους υπαλλήλους, και δραστηριοποιείται σε 26 εθνικές αγορές φυσικού αερίου και 22 διεθνείς εμπορικούς κόμβους. Ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία στην λιανική αγορά της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας.

Shell: Η Royal Dutch Shell είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο με εξειδίκευση στην έρευνα, παραγωγή και διύλιση πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών. Η εταιρεία έχει παρουσία σε 70 χώρες με περίπου 82.000 εργαζομένους. Η Shell παράγει καθημερινά περίπου 3,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ πραγματοποιεί πωλήσεις πάνω από 71 εκατ. τόνους LNG ετησίως.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK Terna Group: Ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών, της καθαρής ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και των παραχωρήσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει ισχυρή παρουσία και στους κλάδους της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλείων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Ο όμιλος έχει παρουσία σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), όπου απασχολεί συνολικά 5.000 εργαζομένους.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / Hellenic Petroleum: Τα Ελληνικά Πετρέλαια αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των πωλήσεων. Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν την διύλιση, εφοδιασμό και εμπορία πετρελαιοειδών, την λιανική εμπορία πετρελαιοειδών, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων καθώς και την παραγωγή ενέργειας και εμπορία φυσικού αέριου./ Edison: Η Edison είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και έχει έδρα στην Ιταλία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Η Edison είναι μέλος της EDF, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ / Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA: Η Μότορ Οιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην διύλιση πετρελαίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην διανομή και προμήθεια πετρελαίου, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, λιπαντικών και προϊόντων πετρελαίου. Η εταιρεία αξιοποιώντας τα σύγχρονα Διυλιστήρια Κορίνθου, δυναμικότητας 185,000 βαρελιών ανά ημέρα, παράγει ευρύ φάσμα πετροχημικών προϊόντων. Ο όμιλος της Μότορ Όιλ θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. / ΔΕΗ / PPC: Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,2 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,9 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα.

ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ / Mytilineos Group: Ο Όμιλος Μυτιληναίου είναι από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με δραστηριότητες στην μεταλλουργία, στον σχεδιασμό – προμήθεια - κατασκευή έργων (EPC), στην ηλεκτρική ενέργεια και την εμπορία φυσικού αερίου. Ο Όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στο χώρο της ενέργειας μέσω της θυγατρικής Protergia, όντας ένας από τους κορυφαίους ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της ενέργειας και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Όμιλος αναπτύσσει συστηματικά επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ίδιες ανάγκες του για την παραγωγή ενέργειας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά χονδρικής και λιανικής πώλησης φυσικού αερίου.