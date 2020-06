Κοινωνία

Μαρκέλλα: από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας η γυναίκα που την άρπαξε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή προσπαθεί να ξεχάσει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια της γυναίκας μυστήριο, που την άρπαξε για σχεδόν δύο 24ωρα. Ποια τα νέα στοιχεία.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό της γυναίκας που άρπαξε το 10χρονο κοριτσάκι από τη Θεσσαλονίκη, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι του.

Η μικρή Μαρκέλλα παραμένει στο νοσοκομείο και η κατάστασή της μέρα με την ημέρα βελτιώνεται. Παιδοψυχολόγοι που την παρακολουθούν συνεργάζονται στενά και με την αστυνομία, ώστε οι αρχές να πληροφορούνται άμεσα όποια νέα λεπτομέρεια θυμάται η μικρή από την περιπέτειά της.

Η μικρή προσπαθεί να ξεχάσει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια της γυναίκας μυστήριο, που την άρπαξε για σχεδόν δύο 24ωρα. Κάμερες ασφαλείας την “τσάκωσαν”, το κοριτσάκι κατάφερε να την αναγνωρίσει και οι Αρχές που γνωρίζουν την ταυτότητα της, την αναζητούν.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η συνήγορος της οικογένειας της Μαρκέλλας, A. Νάσογλου, επιβεβαιώνοντας αρχικά την εμπλοκή γυναίκας με κόκκινα μαλλιά στην υπόθεση. «Φυσικά και υπάρχουν τα στοιχεία, όμως δεσμευόμαστε ότι η υπόθεση είναι σε προανάκριση και πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα», σημείωσε σχετικά.

Όσο αφορά στην εξέλιξη της υπόθεσης, η δικηγόρος είπε πως τα βίντεο που υπάρχουν εξετάζονται από όλη την οικογένεια, εκτιμώντας ότι σύντομα θα έχουμε την απάντηση. «Είναι γνωστή. Είναι από το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον», κατέληξε η δικηγόρος.

Ο αδελφός της μικρής κατέθεσε στην εισαγγελία αίτημα για να μπορέσει να δει την 10χρονη στο νοσοκομείο. Μάλιστα έχει ήδη κινήσει και όλες τις διαδικασίες ώστε να διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού, σε περίπτωση που οι αρχές κρίνουν πως πρέπει να αφαιρεθεί από τους γονείς.