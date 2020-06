Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Στη φυλακή η 35χρονη κατηγορούμενη

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 35χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση στην Καλλιθέα, αφού εμφανίστηκε ενώπιον του Ανακριτή.

Η κατηγορούμενη που πέρασε το κατώφλι του Ανακριτή λίγο πριν από τις 10 το πρωί, για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απείθεια και φέρεται να τήρησε ενώπιον του ανακριτή, την ίδια στάση που έχει από την στιγμή της σύλληψης της για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και έτσι η παρουσία της στο ανακριτικό γραφείο διήρκησε ελάχιστα.

«Η εντολέας μου λόγω της σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί. Έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και ζήτησε να απολογηθεί σε επόμενο χρόνο. Επιπλέον υπήρξαν νέα στοιχεία τα οποία θέλαμε να μελετήσουμε και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε» δήλωσε ο συνήγορος της μετά το πέρας της διαδικασίας.

Τα στοιχεία ωστόσο που έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών είναι σε βάρος της, αφού μετά τον εντοπισμό της καπαρτίνας, του παντελονιού, του σακιδίου, της περούκας και της τηλεκάρτας, βρέθηκε και ένα ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο η γυναίκα αναφερόταν στο θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι και σε μεταξύ τους συνομιλίας, αλλά και σε μία δεύτερη, μελαχρινή γυναίκα.