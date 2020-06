Life

Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου... χωρίς επιδείξεις και μοντέλα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διοργάνωση ψηφιακά και υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για πρώτη φορά στην 40 χρονη ιστορία της διοργανώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς επιδείξεις μόδας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία οδηγεί σε επανεξέταση της διοργάνωσης και επανεφεύρεση ολόκληρης της βιομηχανίας.

Εκτός από την ψηφιακή μορφή 100%, η Εβδομάδα Μόδας του Ιουνίου που είναι συνήθως αφιερωμένη στις ανδρικές συλλογές, ήταν μία παρουσίαση και δημιουργιών ουδέτερων ως προ το φύλλο μια καινοτομία που θα συνεχίσει και μετά την πανδημία.

Για πρώτη φορά από την πρώτη διοργάνωση, το 1983, δεν υπήρξαν μοντέλα που φόρεσαν κομμάτια από τις νέες συλλογές.

Ορισμένοι σχεδιαστές, όπως το δίδυμο JORDANLUCA, παρουσίασαν τις συλλογές τους για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 ή τις μικρότερες capsule συλλογές μέσω βίντεο.

Άλλοι σχεδιαστές μόδας, όπως ο Hussein Chalayan ξενάγησαν τους θεατές στα παρασκήνιο δημιουργίας της συλλογής τους.