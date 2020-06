Οικονομία

Πατέλης: η Ελλάδα δεν θα έχει τη μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη

Συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters και τη δημοσιογράφο Swaha Pattanaik παραχώρησε ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο του 9ου Greek Investment Forum-New York που συνδιοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Πατέλης ανέφερε πως, σε αντίθεση με τις προβλέψεις, «η Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη». Προσέθεσε, δε, ότι η εκτίμηση του αυτή στηρίζεται τόσο στη διάρκεια του lockdown στην πατρίδα μας συγκριτικά με άλλες χώρες, όσο και σε ποσοτικά στοιχεία όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ή οι μεταφορές που δείχνουν ότι η οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού σημείωσε, ακόμη, ότι παρά την πανδημία, το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην χώρα δεν πάγωσε. Παρέθεσε μάλιστα ενδεικτικά παραδείγματα επενδύσεων που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Applied Materials, η CVC και η BCP Partners.

Ο κ. Πατέλης επεσήμανε πως, εκτός από την προσέλκυση επενδύσεων, «θα προσπαθήσουμε, βασιζόμενοι στην καλή εικόνα που εξέπεμψε η Ελλάδα από τη διαχείριση του κορωνοϊού, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας αλλά και συνολικά εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να φέρουμε κάποιους από τους 800.000 συμπολίτες μας που έφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης».

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα και την Ευρώπη το έκτακτο πακέτο στήριξης επί τη βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημείωσε, όμως, πως εκτός του ύψους των πόρων που θα διατεθούν, εξίσου μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος διαχείρισης τους. «Ως κυβέρνηση εργαζόμαστε αδιαλείπτως ώστε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που θα λάβουμε. Θα εκμεταλλευτούμε την περίοδο του καλοκαιριού ώστε να καταρτίσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα καταθέσουμε ως πρόταση στην Ε.Ε. το φθινόπωρο».