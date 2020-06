Αθλητικά

Επιστρέφει η Premier League με ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ

Η Premier League, το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επιστρέφει στη δράση. Μετά από 100 ημέρες το αγγλικό πρωτάθλημα κάνει αύριο επανεκκίνηση με δύο εξ αναβολής παιχνίδια, το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ και τον αγώνα Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι μετά τη διακοπή θα ξεκινήσει αύριο στις 20:00, ανάμεσα στην Άστον Βίλα, η οποία δίνει μάχη για να παραμείνει την κατηγορία και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία κυνηγάει την έξοδο στην Ευρώπη.

Το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ, θα αρχίσει στις 22:15, στο Etihad Stadium. Η πρωτοπόρος Λίβερπουλ έχει εξαφανιστεί από τον ορίζοντα της Μάντσεστερ Σίτι και πλέον στόχος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης. Έχει πάρει διαφορά 4 πόντων από την τρίτη στη βαθμολογία Λέστερ. Η Άρσεναλ βρίσκεται στην ένατη θέση και θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος για να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στη Ρώμη ο τελικός του κυπέλλου Ιταλίας Νάπολι-Γιουβέντους

Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακόμα μεγάλο αγώνα, τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας, Νάπολι-Γιουβέντους, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 22:00, στο Olimpico της Ρώμης.

Στο πρωτάθλημα μοιράστηκαν τις νίκες. Απίστευτη εξέλιξη είχε η πρώτη αναμέτρησή τους στο Τορίνο, στην οποία επικράτησε 4-3 η Γιουβέντους. Προηγήθηκε 3-0, ισοφάρισε 3-3 η Νάπολι και το παιχνίδι κρίθηκε από το αυτογκόλ του Κουλιμπαλί στις καθυστερήσεις. Η Νάπολι κέρδισε 2-1 το ντέρμπι του δεύτερου γύρου στην έδρα της.

