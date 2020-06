Life

“Still Standing Golden Edition”: διασκεδαστικό το τελευταίο επεισόδιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επετειακό παιχνίδι, με επίκεντρο τον ΑΝΤ1 και τα 30 χρόνια της ιστορίας του, συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τον σταθμό και τους τηλεθεατές του.

Το «Still Standing», το πιο απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, «φοράει» τα γιορτινά του και ξεδιπλώνει την 30χρονη ιστορία του ΑΝΤ1! Οι σειρές, οι εκπομπές, οι πρωταγωνιστές και οι ατάκες που άφησαν εποχή και έγιναν το σήμα κατατεθέν του. Για έξι Κυριακές, η Μαρία Μπεκατώρου και το «Still Standing Golden Edition», μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και μας θυμίζουν τις δυνατές στιγμές του ANT1. Την Κυριακή 21 Ιουνίου αυτό το μαγικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του!

Πρόσωπα που αποτελούν κομμάτι αυτής της 30χρονης ιστορίας έρχονται στις οθόνες μας σε μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης. Στόχος ένας: να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη του σπουδαίου έργου της «Μέριμνας».

Οι καλεσμένοι τεστάρουν τις γνώσεις τους μέσα από ερωτήσεις, εμπλουτισμένες με οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό, οι οποίες ζωντανεύουν χαρακτηριστικές στιγμές από το παρελθόν του σταθμού.

Στο έκτο επεισόδιο, στις 21 Ιουνίου, θα δούμε τους:

Ρίτσα Μπιζόγλη

Δημήτρη Σταρόβα

Θεοφανία Παπαθωμά

Λεωνίδα Κακούρη

Κατερίνα Ζαρίφη

Βασίλη Κούκουρα

Κωνσταντία Χριστοφορίδου

Νίκο Βερλέκη

Θα παίξουν κρυπτόλεξο, με αφιερωματικά videο για τις δραματικές σειρές και την ενημέρωση του ΑΝΤ1, θα αναμετρηθούν στις κατηγορίες «Ποιος το είπε» και «Βρες τον στίχο video edition», ενώ θα προσπαθήσουν, μέσα από μια Λίστα με 10 πληροφορίες, να αναγνωρίσουν Πρόσωπα του ΑΝΤ1.

Το επετειακό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να τηρούνται απόλυτα οι αποστάσεις ασφαλείας και βρίσκονται στο πλατό τα μισά μόνο άτομα απ’ ότι συνήθως.

Still Standing Golden Edition! Κυριακή 21 Ιουνίου στις 20:45!

Συντελεστές:

Executive Producer: Άννα Αρβανίτη

Project Manager: Γιάννης Μπίτσικας

Οργάνωση Παραγωγής: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθεσία: Θάνος Γκομόζιας

Αρχισυνταξία: Αντιγόνη Λουκανίδη