Μουσείο Ακρόπολης: εκδηλώσεις για τα “γενέθλια” του

Με σειρά δράσεων και ειδικά προγράμματα εορτάζεται η συμπλήρωση 11 ετών από την έναρξη λειτουργίας του νέου Μουσείου.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 το Μουσείο Ακρόπολης κλείνει έντεκα χρόνια λειτουργίας και υποδέχεται ανανεωμένο με πολλή χαρά τους επισκέπτες του, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγειονομική τους προστασία.

Την ημέρα αυτή, η είσοδος σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους θα είναι μειωμένη (5 ευρώ) από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ η περιοδική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης» θα συνεχιστεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με ελεύθερη είσοδο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα παραμείνει ανοιχτό το Σάββατο 20 Ιουνίου ως τα μεσάνυχτα (κρατήσεις για δείπνο πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο 210 9000915).

Παράλληλα ξεκινούν οι εβδομαδιαίες θεματικές παρουσιάσεις από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές. Οι παρουσιάσεις γίνονται με τη χρήση αποστειρωμένων ατομικών ακουστικών συσκευών (whisper), τις οποίες το Μουσείο διαθέτει δωρεάν στους συμμετέχοντες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας, την οποία οι επισκέπτες θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν μαζί τους, καθώς δεν διατίθεται από το Μουσείο.

«Το χαμένο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου»

Στο Μουσείο Ακρόπολης ζωντανεύει ψηφιακά το άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου. Φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοντο ήταν το αριστούργημα που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φειδίας για τον Παρθενώνα. Σας περιμένουμε σε έναν περίπατο γνώσης για τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής του, τους μύθους και τις αλληγορίες του, την ακτινοβολία και τις περιπέτειές του.

Ελληνικά : κάθε Παρασκευή στις 13:00

: κάθε Παρασκευή στις 13:00 Αγγλικά : κάθε Παρασκευή στις 11:00

Διάρκεια: 50 λεπτά

Συμμετοχή : Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Εγγραφές γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Κόστος συμμετοχής : Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η έκδοση του εισιτηρίου γενικής εισόδου €10.

«Ένας περίπατος στο Μουσείο με τον αρχαιολόγο»

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βραδινούς περιπάτους μέσα στις αίθουσες του Μουσείου με απρόβλεπτους σταθμούς και ποικίλες συζητήσεις με τη συντροφιά ενός αρχαιολόγου.

Ελληνικά : κάθε Παρασκευή, στις 20:00

: κάθε Παρασκευή, στις 20:00 Αγγλικά: κάθε Παρασκευή, στις 18:00

κάθε Παρασκευή, στις 18:00 Διάρκεια : 60 λεπτά

: 60 λεπτά Συμμετοχή : Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Εγγραφές γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

: Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Εγγραφές γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Κόστος συμμετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η έκδοση του εισιτηρίου γενικής εισόδου €10.

«Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του Μουσείου Ακρόπολης»

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην αρχαιολογική ανασκαφή που, σαν ένα τεράστιο έκθεμα, απλώνεται στη βάση του Μουσείου. Να βαδίσουν στους δρόμους της αρχαίας γειτονιάς, να δουν από κοντά τα σπίτια με τις αυλές και τα πηγάδια, να μπουν στην καρδιά των εντυπωσιακών επαύλεων με τα ιδιωτικά λουτρά, να περιεργαστούν τα εργαστήρια με τις δεξαμενές νερού, να κάνουν ένα μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που έζησαν στη σκιά του βράχου της Ακρόπολης για περισσότερο από 4.500 χρόνια.

Ελληνικά : κάθε Σάββατο & Κυριακή, στις 13:00

: κάθε Σάββατο & Κυριακή, στις 13:00 Αγγλικά : κάθε Σάββατο & Κυριακή, στις 11:00

: κάθε Σάββατο & Κυριακή, στις 11:00 Διάρκεια : 45 λεπτά

: 45 λεπτά Συμμετοχή : Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Εγγραφές γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

: Έως 10 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Εγγραφές γίνονται την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Κόστος συμμετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η έκδοση του εισιτηρίου γενικής εισόδου €10 (το εισιτήριο γενικής εισόδου το Σάββατο 20/6 θα είναι μειωμένο στα €5)