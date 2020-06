Life

“Vice Specials”: “Η Μάσκα που Έγινε Σύμβολο”

Η κάμερα του "Vice" κατέγραψε τις νέες συνήθειες που έφερε η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα τρένα, στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στα καταστήματα και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μάσκα που Έγινε Σύμβολο».

Η πανδημία του COVID-19 έκανε τη μάσκα κάτι περισσότερο από ένα προστατευτικό κάλυμμα για το πρόσωπο ως συμπληρωματικό μέτρο για την υγεία μας απέναντι στον νέο κορονοϊό. Από τη φρενίτιδα των πρώτων ημερών που προκάλεσε ελλείψεις και αύξηση στην τιμή της, στην προαιρετική και τελικά την υποχρεωτική χρήση της, από το ρόλο της στην αρχαία τραγωδία μέχρι τις λατρευτικές τελετές αρχαίων πολιτισμών, τη μαγεία και την ποινικοποίηση των μασκοφόρων, η μάσκα έχει γίνει αξεσουάρ και σύμβολο της νέας εποχής.

Η Κατερίνα Βασιλείου μίλησε με κορυφαίους λοιμωξιολόγους, ψυχολόγους, καλλιτέχνες και σκηνοθέτες, ποινικολόγους, σχεδιαστές μόδας, περιβαλλοντολόγους και επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς, προσεγγίζοντας τις πολλές πτυχές γύρω από αυτό το κομμάτι υφάσματος που ήρθε για να μείνει στη ζωή μας.

Ο λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19, Νίκος Σύψας αναφέρει ότι η μάσκα αποτελεί μόνο συμπληρωματικό μέτρο πρόληψης για τον νέο κορονοϊό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά. Η σχεδιάστρια μόδας Samantha Sotos δηλώνει ότι θεώρησε άκομψο να πουλάει τις μάσκες που σχεδιάζει εξαιτίας της πανδημίας και αποφάσισε να τις στέλνει δώρο στους πελάτες της με κάθε αγορά τους.

Ο συλλέκτης τελετουργικών μασκών, συγγραφέας και διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας, Φώτης Καγγελάρης, δίνει τον ορισμό της μάσκας και διαχωρίζει τη μάσκα τελετουργίας και αναπαράστασης από τη σημερινή της χρήση και συμβολισμό. Ο περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Φίλιππος Κυρκίτσος, τόνισε ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν πώς πρέπει να απορρίπτουν τις μάσκες μιας χρήσης και υπογράμμισε ότι το οικολογικό πρόβλημα είναι μπροστά μας.

Τέλος, η κάμερα του VICE κατέγραψε τις νέες συνήθειες που έφερε η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα τρένα, στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στα καταστήματα και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων πολιτών.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στη 01:45 στον ΑΝΤ1.

Παραγωγός: Κατερίνα Βασιλείου, Σάκης Ιωαννίδης

Οπερατέρ: Τάσος Σκαρής, Νίκος Βλαχάκης

Ηχολήπτης: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials