Αθλητικά

ΕΠΟ: Αλλαγή καταστατικού και εκλογές

Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση η αλλαγή στο καταστατικό, ώστε να γίνουν εκλογές για τι διοίκηση της ΕΠΟ.

Με 55 θετικές ψήφους, οκτώ αρνητικές και τρία «λευκά», η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ ενέκρινε τις απαιτούμενες αλλαγές στο Καταστατικό της ομοσπονδίας, έτσι ώστε οι εκλογές της να γίνουν το αργότερο μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός και πέντε Ενώσεις, είχαν καταθέσει ένσταση και ζήτησαν να μην τροποποιηθεί το Καταστατικό, διότι κατά την άποψή τους, η θητεία της διοίκησης Γραμμένου εκπνέει τον Αύγουστο του 2021 και όχι το προσεχές φθινόπωρο.

Στην ψηφοφορία που έγινε και στην οποία απαιτείτο η θετική ψήφος από τα 3/4 του σώματος, προκειμένου να εγκριθούν οι αλλαγές στο Καταστατικό, ο Ολυμπιακός είχε στο πλευρό του τις πέντε ΕΠΣ (Πειραιά, Ηλείας, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου), καθώς και δύο ΠΑΕ (Άρης και Λάρισα). Ετσι, το «όχι» στις αλλαγές έλαβε μόλις οκτώ ψήφους. Επίσης, υπήρξαν 3 λευκά, από τη ΠΑΕ Ατρόμητος και τις ΕΠΣ Κέρκυρας και Κεφαλονιάς.

Παράλληλα, «ναι» στην έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού ψήφισαν 55 Ενώσεις και ΠΑΕ.