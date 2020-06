Κοινωνία

ΕΛΑΣ: πάνω από 7000 συλλήψεις τον Μάιο

Αναλυτικά ποια αδικήματα αφορούσαν οι συλλήψεις. Πόσες εγκληματικέςοργανώσεις εξαρθρώθηκαν. Όλα όσα κατασχέθηκαν από την ΕΛΑΣ.

Για κακουργήματα και διάφορα αδικήματα συνελήφθησαν, συνολικά, 7.463 άτομα σε όλη τη χώρα, τον Μάιο 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, από τις συλλήψεις, μεταξύ άλλων, οι 11 είναι για ανθρωποκτονία, οι 96 για ληστείες, οι 821 για κλοπές - διαρρήξεις, οι 1.217 για ναρκωτικά και οι 42 για απάτες πλαστογραφίες.

Παράλληλα, εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, 8 για ναρκωτικά, 1 για ληστείες, 7 για κλοπές - διαρρήξεις και 3 για κλοπές. Επίσης, εξιχνιάστηκαν συνολικά 3.123 υποθέσεις, μεταξύ των οποίων, 12 αφορούν σε ανθρωποκτονίες, 1.246 κλοπές - διαρρήξεις, 54 ληστείες και 659 ναρκωτικά.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 190 κιλά και 160 γραμμάρια κάνναβης, 5 κιλά και 128 γραμμάρια κοκαΐνης, 15 κιλά και 371 γραμμάρια ηρωίνης, 858 δενδρύλλια κάνναβης, 4.821 δισκία ναρκωτικών, χρηματικό ποσό περίπου 370.000, 95 κυνηγετικά όπλα και 83 υποπολυβόλα, πιστόλια και περίστροφα, καθώς και 5.802 φυσίγγια και σφαιρίδια.