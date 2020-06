Κοινωνία

Ναρκωτικά ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό της Μαρκέλλας

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση, που όλο και περιπλέκεται.

Δύο ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των ναρκωτικών (ψυχοτρόπων ουσιών) ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό της 10χρονης Μαρκέλλας, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται η ανήλικη, όπως μετέδωσε η Πωλίνα Κολοκοτρώνη στο δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών και δικαστικών αρχών, η χορήγηση των ουσιών στη μικρή μαθήτρια έγινε «σχετικά πρόσφατα» χωρίς όμως να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος. Προς την κατεύθυνση αυτή διεξάγονται εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότατα η λήψη ναρκωτικών φαρμάκων να ευθύνεται και για την εικόνα σύγχυσης που παρουσίασε η ίδια αμέσως μετά τον εντοπισμό της και κατά τις πρώτες συνομιλίες με τους παιδοψυχολόγους και αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που φέρεται να άρπαξε την 10χρονη και που -σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αστυνομικές πηγές- προέρχεται από το περιβάλλον της οικογένειάς της.

Παράλληλα, ξεκίνησε η έρευνα της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο της μικρής μαθήτριας, ώστε να εκτιμηθούν οι μελλοντικές συνθήκες διαβίωσής της. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε να καταθέσει στην εισαγγελέα ανηλίκων ο μεγάλος της αδελφός, που φέρεται να διεκδικεί την επιμέλεια της αδελφής του.

Σε δηλώσεις της, η δικηγόρος που τον συνόδευε Ανθούλα Ανάσογλου, τόνισε ότι γίνεται έρευνα για το οικογενειακό περιβάλλον και «προτάσσουμε πάνω από όλα εκείνο το σπίτι που ζούσε τους τελευταίους μήνες η μικρή, που είναι το σπίτι της γιαγιάς». «Πρωταρχικός μας στόχος», πρόσθεσε, «είναι η ηρεμία του παιδιού, η ψυχική του αποκατάσταση και η αποδοχή της όποιας πραγματικότητας».