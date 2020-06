Οικονομία

Η απόφαση για αναστολή συμβάσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις

Ποια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια: ΑΔΑ 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ) η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και επικουρικών) προς μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή βοηθητικά τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού Covid-19 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, θα πρέπει οι ασκούντες την εκμετάλλευσή των καταλυμάτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που θα μισθωθούν, υπολογίζεται ανά δωμάτιο στα 30 ευρώ την ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ την ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι μέχρι μεθαύριο 18/6/2020. Στην πρόσκληση, συμπεριελήφθη και διάταξη για τη δυνατότητα οι τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. οικ. 23102/477 /13.06.2020 απόφαση (ΦΕΚ/Β/2268), τα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020 και ειδικότερα τις χρονικές περιόδους που δεν υπάρχουν καθόλου διαμένοντες σε αυτά.

Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (από έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020 και από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως τη λήξη της σύμβασης) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.