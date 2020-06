Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επαναφορά των δρομολογίων

Κι άλλα δρομολόγια βγαίνουν στην κυκλοφορία μετά την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε συνέχεια της σταδιακής επαναφοράς των δρομολογίων της, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, ανακοινώνει την επανέναρξη επιπλέον αμαξοστοιχιών στο δίκτυό της.

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 17.06.2020, επανακυκλοφορούν οι παρακάτω αμαξοστοιχίες:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕΝΙΟ: 1684, 1685 (Δευτέρα - Παρασκευή)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡIΣΑ: 2590, 2591, 2598

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ: 1595, 2596

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ: 881, 882, 887, 888

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 883/590, 591/886

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 561/880, 563, 562, 891/564

ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ: 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386

Η εταιρεία υπενθυμίζει σε όλους τους επιβάτες της ότι οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της.

Συγκεκριμένα:

Το προσωπικό χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό

Θερμικές κάμερες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Υπάρχουν σημεία με αντισηπτικό σε κάθε βαγόνι όλων των αμαξοστοιχιών

Υπάρχει συνεχής εισροή φρέσκου αέρα σε όλες τις αμαξοστοιχίες

Γίνεται διαρκής αλλαγή φίλτρων αέρος σε όλες τις αμαξοστοιχίες

Γίνεται καθημερινή απολύμανση όλων των αμαξοστοιχιών

Υπάρχει έλεγχος στις επιβιβάσεις

Όλα τα εισιτήρια εκδίδονται ηλεκτρονικά

Υπάρχουν αναρτημένες αφίσες εντός των συρμών για την υπενθύμιση της αναγκαιότητας τήρησης της απόστασης