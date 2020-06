Life

Νίκος Ψαρράς: ο ρόλος του στις “Άγριες Μέλισσες”

Ποιος είναι πραγματικά ο Σταμάτης και ποιος ο λόγος που παράτησε τη Βιολέτα; Η συμμετοχή του στις “Άγριες Μέλισσες” φέρνει ανατροπές...

Ο Νίκος Ψαρράς μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Σταμάτη Μαυρουδή.

Ο Σταμάτης Μαυρουδής είναι ο σύζυγος της Βιολέτας, με τον οποίο ποτέ δεν πήρε διαζύγιο καθώς εκείνος την εγκατέλειψε για τα μάτια μιας τραγουδίστριας. Ο Σταμάτης Μαυρουδής άφησε πίσω του χρέη και μια Βιολέτα ντροπιασμένη και καταρρακωμένη.

Η επιστροφή του, την πλέον ακατάλληλη στιγμή, θα φέρει ταραχές όχι μόνο στη σχέση της Βιολέτας και του Μιλτιάδη αλλά και σε ολόκληρο το χωριό.

Εκείνος είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω τη θέση του. Πόσο μακριά, όμως, θα φτάσει για να το πετύχει;