Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: πάντα θα επιδιώκουμε την Ειρήνη με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην «επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» κατά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του.

Στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και ιστορίας που συνδέουν τις δύο χώρες αναφέρθηκαν τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεών τους μετά τη συνάντησή τους σήμερα το μεσημέρι στην Ιερουσαλήμ. Οι δυο πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν στα κοινά συμφέροντα και προκλήσεις που παρουσιάζονται στις δυο χώρες, αλλά και στον κοινό στόχο που έχουν για διασφάλιση της ευημερίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τους δυο και στον τουρισμό.

«Ήρθα στο Ισραήλ μαζί με οκτώ υπουργούς για να συζητήσουμε με την ισραηλινή κυβέρνηση τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία σε αρκετούς τομείς», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Καθώς προετοιμαζόμουν γι' αυτό το ταξίδι βρήκα μια δήλωση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε ότι το Ισραήλ είναι και πρέπει να εξακολουθήσει να είναι πυλώνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι πιο σημαντικές από ποτέ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ είναι πολύ συμπαγής και αυτόφωτη.

Επιπλέον είπε πως με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό συμμετείχαν σε κοινή πρωτοβουλία χωρών για την έξυπνη διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού. «Επαγρυπνούμε και για την επόμενη μέρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως η Ελλάδα από την 1η Ιουλίου θα υποδέχεται απευθείας πτήσεις σε όλους τους κύριους προορισμούς της. «Αν χρειαστεί θα παρατείνουμε την τουριστική σεζόν μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη», συνέχισε τονίζοντας ότι και οι δυο χώρες αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. «Είναι σημαντικό να ανοίξουμε την Ελλάδα στους ξένους τουρίστες αλλά η υγεία είναι το νούμερο ένα», συμπλήρωσε. Επίσης είπε πως και οι δυο αναγνώρισαν ότι «πρέπει να έχουμε μια επανεκκίνηση στην οικονομία» και πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες επένδυσης στην Ελλάδα σήμερα.

«Εσείς θέλετε ταλαντούχους μηχανικούς, εμείς τους έχουμε εν αφθονία. Σας προσφέρουμε μια πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά», συνέχισε ενώ ανέφερε ότι οι δυο χώρες θα υπογράψουν πρωτόκολλα σχετικά με τη γεωργία, την κυβερνοασφάλεια και ότι ο ίδιος θα έχει συνάντηση με Ισραηλινούς επενδυτές που είτε είναι ήδη στην Ελλάδα, είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας.

«Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας. Μιλήσαμε για τον East Med, και για τις ενέργειες της Τουρκίας. Οι τουρκικές ενέργειες είναι μια απειλή για την περιοχή. Εμείς πάντοτε θα επιδιώκουμε την ειρήνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», είπε ο πρωθυπουργός και δήλωσε πεπεισμένος ότι η στρατηγική σχέση των δυο χωρών μπορεί να ενδυναμωθεί περισσότερο. «Πάντοτε αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας όταν είμαστε στο Ισραήλ και πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και στους Ισραηλινούς όταν βρίσκονται στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Μπέντζαμιν Νεντανιαχου και έκανε λόγο για τεράστιες ευκαιρίες ανάμεσα στις δυο χώρες, τονίζοντας ότι «η ευημερία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της συνεργασίας και της ασφάλειας».

«Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ταλέντο και επιστήμονες. Αλλά και το Ισραήλ έχει τα εχέγγυα για τον τομέα αυτό. Η Ελλάδα έχει ευκαιρίες για επενδύσεις», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημειώνοντας επίσης ότι έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός του Ισραηλινών επισκεπτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα ότι πέρσι 1,2 εκατομμύρια συμπατριώτες του ήρθαν στη χώρα μας. «Θέτουμε την 1η Αυγούστου ως πρώτο στόχο για πλήρες άνοιγμα», ανέφερε και υπογράμμισε πως οι δυο χώρες έχουν πολύ καλό παρελθόν αλλά και λαμπρό μέλλον.