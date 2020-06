Life

Κορονοϊός - Όσκαρ 2021: αλλάζει... μήνα η τελετή απονομής!

Τι αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση απο την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Οι διοργανωτές των Όσκαρ ανέβαλαν για δύο μήνες την ημερομηνία της τελετής απονομής του 2021, μεταθέτοντάς την για τον Απρίλιο αντί του Φεβρουαρίου, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, της υψηλότερης διάκρισης στη βιομηχανία του κινηματογράφου, θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου του 2021.

Αρχικά, η 93η τελετή ήταν προγραμματισμένη για την 28η Φεβρουαρίου, ωστόσο η πανδημία Covid-19 οδήγησε στο κλείσιμο κινηματογράφων παγκοσμίως στα μέσα Μαρτίου, ενώ οι παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών παγκοσμίως ανεστάλησαν.

Επομένως, η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών παρέτεινε την περίοδο της κυκλοφορίας των ταινιών που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιες για το Χρυσό Αγαλματίδιο, από την 31η Δεκεμβρίου 2020 στην 28η Φεβρουαρίου του 2021.

Ελπίζει, με αυτόν τον τρόπο, να «δώσει στους κινηματογραφιστές την αναγκαία ευελιξία να ολοκληρώσουν και να κυκλοφορήσουν τις ταινίες τους χωρίς να αντιμετωπίσουν κυρώσεις», εξηγούν οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας, σε δελτίο Τύπου.