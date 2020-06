Κόσμος

Γαλλία: παράταση για το... κεφαλοκλείδωμα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ειναι επιτρεπτή η λαβή, σύμφωνα με την γαλλική Δικαιοσύνη.

Σε ισχύ μέχρι νεωτέρας παραμένει η χρήση κεφαλοκλειδώματος από τη γαλλική αστυνομία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας της χώρας, έπειτα από τη θύελλα αντιδράσεων στο Σώμα που προκάλεσε η ενδεχόμενη κατάργησή της.

Η τακτική αυτή σύλληψης, την οποία καταγγέλλουν οι διαδηλωτές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες κατά της αστυνομικής βίας, «θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται με μέτρο και διακριτικότητα», έγραψε ο γενικός διευθυντής της εθνικής αστυνομίας της Γαλλίας (DGPN) Φρεντερίκ Βο σε σημείωμά του προς τις αστυνομικές διευθύνσεις.

Ο Βο διευκρίνισε ωστόσο ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας η οποία «θα καθορίσει μια τεχνική που θα αντικαταστήσει» το κεφαλοκλείδωμα και η οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της «πριν από την 1η Σεπτεμβρίου».

Σύμφωνα με το σημείωμα, το κεφαλοκλείδωμα θα μπορεί να χρησιμοποιείται όταν ένα άτομο που αντιστέκεται σωματικά στη σύλληψη, απειλεί αστυνομικούς ή τρίτους.

Η τεχνική αυτή προβλέπει ότι ο αστυνομικός τοποθετεί τον πήχη του χεριού του στον σβέρκο του ατόμου που θέλει να συλλάβει. «Υπάρχουν δύο άμεσα αποτελέσματα: ο πόνος και η διακοπή της αναπνοής», επεσήμανε αστυνομική πηγή.

Στόχος είναι να αναγκαστεί το άτομο αυτό να πέσει στο έδαφος ή να του τοποθετηθούν χειροπέδες σε όρθια θέση χωρίς δυσκολία. «Η τεχνική αυτή διαρκεί αποκλειστικά μόνο όση ώρα χρειάζεται για την τοποθέτηση των χειροπέδων», τόνισε η πηγή αυτή.

Η ανακοίνωση στις 8 Ιουνίου του Καστανέρ ότι θα απαγορευθεί το κεφαλοκλείδωμα είχε προκαλέσει την οργή των συνδικάτων των αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν συμβολικές διαμαρτυρίες καταθέτοντας τις χειροπέδες τους.