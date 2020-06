Πολιτική

Κουτσούμπας: αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης (βίντεο)

Το μήνυμα του Γ.Γ. του ΚΚΕ για την κατοχή των εδαφών από το Ισραήλ. Τι λέει ο Περισσός για Μητσοτάκη και Τσίπρα.

«Εδώ και 53 χρόνια, που εξελίσσεται η απαράδεκτη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών, από το κράτος του Ισραήλ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται αλληλέγγυο με το μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης και στηρίζει το δίκαιο και ηρωικό αγώνα του. Απαιτούμε τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών, τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967, με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του», αναφέρει σε μήνυμα του ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας προσθέτει «να επιστρέψουν όλοι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ και να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι Παλαιστίνιοι και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι από τις ισραηλινές φυλακές».

Το ΚΚΕ για τις ομιλίες Μητσοτάκη – Τσίπρα στον ΣΕΒ

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «Μητσοτάκης και Τσίπρας διαγωνίστηκαν κυριολεκτικά μπροστά στο κοινό του ΣΕΒ, για το ποιος είναι ο πιο ικανός “διευθυντής” των συμφερόντων τους. Ο μεν Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο τεχνοκράτης “manager” που δε διστάζει μπροστά σε τίποτα για να στηρίξει τα κέρδη της επιχείρησης, ο δε Τσίπρας ως ο φιλεύσπλαχνος “manager” που μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα κέρδη, μέσω της “κοινωνικής συνοχής”, δηλαδή της ταξικής συνεργασίας και της εξαπάτησης των εργαζομένων. Πίσω, όμως, απ’ το διαγωνισμό τους κρύβεται η κοινή στήριξή τους στη γραμμή του κεφαλαίου και της ΕΕ: Απ’ τη μια ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων με άφθονο κρατικό χρήμα και απ’ την άλλη διατήρηση και επέκταση της εργασιακής ζούγκλας».