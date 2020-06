Οικονομία

Athens is Back: πρωτοβουλία για στήριξη των επιχειρήσεων

Όλες οι επιχειρήσεις και οι πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας καλούνται να προβάλλουν τις τρέχουσες προσφορές και εκπτώσεις τους μέσα από μια δυναμική πλατφόρμα...

Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τις δυνάμεις του με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Athens is Back», με στόχο να στηρίξει κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση της πόλης. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε σήμερα μετά την συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρο Καφούνη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ιστορικό κτίριο του συλλόγου.

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου, όλες οι επιχειρήσεις και οι πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας καλούνται να προβάλλουν τις τρέχουσες προσφορές και εκπτώσεις τους μέσα από τη δυναμική πλατφόρμα www.athensisback.gr δίνοντας έτσι σε κάτοικους και επισκέπτες ένα επιπλέον κίνητρο να βγουν έξω, να κάνουν τις αγορές τους και να διασκεδάσουν στην πόλη, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας και τις προβλεπόμενες οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η δράση, που υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων, θα παραμείνει ενεργή για τρεις μήνες και θα ολοκληρωθεί ?στις 16 Σεπτεμβρίου 2020?. Η πλατφόρμα «Athens is Back» βρίσκεται από σήμερα στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου επιχειρηματία που θέλει να δηλώσει συμμετοχή και να μάθει όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με την ανάρτηση των προσφορών του.

Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης, υποδέχτηκε τον δήμαρχο Αθηναίων στα γραφεία του συλλόγου, αναφέρθηκε στην έως τώρα στενή συνεργασία των δύο φορέων και δήλωσε ότι:

«Η πρόσφατη κρίση έχει αφήσει βαθιές πληγές στην αγορά της πρωτεύουσας και οι περιορισμένες τουριστικές ροές δημιουργούν αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα, στην επιχειρηματική κοινότητα της πόλης. Ο Ε.Σ.Α. από την πρώτη στιγμή τόνισε πόσο σημαντικό είναι να σταλεί το μήνυμα ότι η Αθήνα είναι ανοικτή και έτοιμη να υποδεχτεί φίλους και επισκέπτες.

Η καμπάνια «Athens is Back» αποτελεί την πρώτη από μία σειρά πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τον Δ. Αθηναίων, με στόχο να ενημερώσουμε το κοινό για τις υπηρεσίες και τις μοναδικές προσφορές που θα βρει ο καταναλωτής που επισκέπτεται το μεγαλύτερο και καλύτερο «Εμπορικό Κέντρο» της χώρας: την αγορά της Αθήνας!»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε ότι:

«Όλη αυτή η περίοδος, μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία μεγάλη ψηφιακή εργαλειοθήκη. Κάναμε τεράστια βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο για τη σχέση του Δήμου με τους πολίτες αλλά και για την προώθηση της τοπικής αγοράς μας, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμισή της. Στηρίζουμε με πράξεις -και αξιοποιώντας την τεχνολογία- κάθε επιχείρηση, κάθε επαγγελματία που σηκώνει το βάρος από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και το κάνουμε μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης. Γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε και να πετύχουμε πράγματα όταν προσπαθούμε όλοι μαζί».