Κόσμος

Μαντλίν: Γερμανός εισαγγελέας ανακοίνωσε στους γονείς ότι είναι νεκρή

Τι αναφέρει για τον χρόνο θανάτου και τον τρόπο που έχασε την ζωή της, σε επιστολή που έστειλε στους γονείς της.

Της Ντέμυς Καραγιάννη

Εξανεμίστηκαν οι ελάχιστες ελπίδες που είχαν οι γονείς της μικρής Μαντλίν για να την ξαναβρούν ζωντανή, καθώς ο Γερμανός Εισαγγελέας, Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, φέρεται να τους έστειλε επιστολή, με την οποία τους ανακοινώνει τον θάνατο του παιδιού τους.

Ο Γερμανός δικαστικός φέρεται να έχει αδιάσειστα στοιχεία στη διάθεσή του, τα οποία, όμως, δεν αποκάλυψε και δεσμεύτηκε να τα φανερώσει πρώτα στους γονείς και μετά να τα δώσει στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, οι γονείς της Μαντλίν ενημερώθηκαν από τον δικηγόρο τους για την επικείμενη συνάντησή του με Γερμανούς ντετέκτιβ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν στα χέρια τους ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει πώς πέθανε η Μαντλίν, μετά από την εξαφάνισή της από το πορτογαλικό τουριστικό θέρετρο, στις 3 Μαΐου 2007.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πορτογαλική Αστυνομία πρόκειται να ψάξει πηγάδια σε μια συγκεκριμένη αγροικία, που απέχει μισή ώρα από την βίλα από όπου ο βασικός ύποπτος, ο παιδόφιλος Κριστιάν Μπρίκνερ, φέρεται να άρπαξε την Μαντλίν.

Οι γερμανικές Αρχές θεωρούν ότι ο Μπρίκνερ όχι μόνο απήγαγε, αλλά και δολοφόνησε την μικρή. Αφού την πήρε από το κρεβατάκι της, την έβαλε στο τροχόσπιτο, στο οποίο έμενε και από εκεί και πέρα το μικρό παιδί αγνοείται. Σύμφωνα, πάντως με το Sky News, στο τροχόσπιτο, το οποίο ο φερόμενος ως δράστης έστειλε πίσω στην Γερμανία, δεν έχει βρεθεί DNA της μικρής Μαντλίν.