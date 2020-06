Life

Η Μπιγιονσέ ζητά δικαιοσύνη για την Μπριόνα Τέιλορ

Ο θάνατος της Μπριόνα Τέιλορ ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο στον απόηχο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Η διάσημη τραγουδίστρια Μπιγιονσέ έστειλε επιστολή στον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας του Κεντάκι, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Μπριόνα Τέιλορ, μια Αφροαμερικανίδα που σκοτώθηκε από την αστυνομία στο διαμέρισμά της τον Μάρτιο.

Η τραυματιοφορέας, ηλικίας 26 ετών, βρισκόταν στο σπίτι της με τον σύντροφό της στο Λούισβιλ, όταν αστυνομικοί εισέβαλαν, χωρίς καμία προειδοποίηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί, που είχαν ένταλμα έρευνας, είχαν επέμβει, καθώς αναζητούσαν λανθασμένα έναν ύποπτο που δεν διέμενε πλέον στο κτίριο και ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί. Πυροβόλησαν τη νεαρή γυναίκα τουλάχιστον 8 φορές, σύμφωνα με τον δικηγόρο.

«Τρεις μήνες πέρασαν και η οικογένεια της Μπριόνα Τέιλορ ακόμα περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη», έγραψε η Μπιγιονσέ σε επιστολή προς τον εισαγγελέα, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στον ιστότοπό της.

«Τρεις μήνες πέρασαν και δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, κανένας από τους αστυνομικούς δεν έχει απολυθεί (…). Τρεις μήνες πέρασαν και οι έρευνες της αστυνομίας εγείρουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», συμπληρώνει.

Η τραγουδίστρια ζήτησε από τον γενικό εισαγγελέα Ντάνιελ Κάμερον να ασκήσει διώξεις σε βάρος των τριών αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, να «δεσμευτεί ώστε η έρευνα και οι διώξεις να είναι διαφανείς» και να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την απάντηση από την αστυνομία του Λούισβιλ «στη δολοφονία της Μπριόνα Τέιλορ», όπως και στις «πρακτικές που οδηγούν επανειλημμένως στον θάνατο άοπλων μαύρων πολιτών».

«Σας δίνεται ευκαιρία να βάλετε τέλος σε αυτόν τον κύκλο. Ενεργείστε γρήγορα και αποφασιστικά απαγγέλλοντας κατηγορίες σε βάρος των αστυνομικών», προτρέπει η Μπιγιονσέ, επισημαίνοντάς του ότι έχει «την εξουσία και την ευθύνη (…) να καταδείξει την αξία της ζωής μιας μαύρης γυναίκας».

