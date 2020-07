Υγεία - Περιβάλλον

Καρέτα - καρέτα: αίσθηση από την μελέτη για τα χρόνια ωοτοκίας της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακά τα ευρήματα έρευνας για τα ζώα που μελετήθηκαν στη Ζάκυνθο.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας θαλάσσιων χελωνών και μετά από σχετική έρευνα του ΑΡΧΕΛΩΝ επί όλων των χελωνών που μαρκαρίστηκαν στη Ζάκυνθο, βρέθηκε ότι αυτές μπορούν να ωοτοκούν για τουλάχιστον 33 χρόνια.

Το αποτέλεσμα των 33 ετών είναι το μεγαλύτερο για την caretta-caretta που έχει δημοσιευθεί διεθνώς, καθώς το πρόγραμμα μαρκαρίσματος του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι το αρχαιότερο στη Μεσόγειο και ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο.

Η παραπάνω μελέτη έγινε δεκτή σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό και θα δημοσιευθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, βρέθηκαν 2 χελώνες που, από το πρώτο μαρκάρισμα μέχρι την πλέον πρόσφατη παρατήρησή τους, είχαν περάσει 33 χρόνια. Πρόκειται για την Α1075 που μαρκαρίστηκε το 1984 και η πλέον πρόσφατη παρατήρησή της έγινε το 2017, και την Β2494 που μαρκαρίστηκε το 1986 με τελευταία παρατήρηση το 2019.

Συνολικά βρέθηκαν στη Ζάκυνθο 20 χελώνες με διάρκεια αναπαραγωγικής ζωής από 22 μέχρι 33 χρόνια. Φυσικά το διάστημα αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να είναι και μεγαλύτερο αφού δεν είναι γνωστό αν το πρώτο μαρκάρισμα συνέπεσε και με την πρώτη ωοτοκία της χελώνας.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ διεξάγει στη Ζάκυνθο πρόγραμμα μαρκαρίσματος των χελωνών caretta-caretta από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το μαρκάρισμα γίνεται με ειδικά σήματα (tags) που τοποθετούνται στα πτερύγια και φέρουν κωδικό και διεύθυνση επιστροφής.

Με το μαρκάρισμα διερευνώνται σημαντικές αναπαραγωγικές παράμετροι, όπως η συχνότητα ωοτοκίας μέσα στην ίδια αναπαραγωγική περίοδο ή μετά από πόσα έτη ξαναέρχονται οι χελώνες για ωοτοκία. Όλες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτίμηση μεγέθους του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Επίσης, το μαρκάρισμα δίνει στοιχεία για τις κινήσεις των χελωνών στη Μεσόγειο. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα του μακροχρόνιου προγράμματος μαρκαρίσματος είναι η διερεύνηση της διάρκειας της αναπαραγωγικής ζωής των θηλυκών, δηλαδή επί πόσα χρόνια μπορούν οι θηλυκές να ωοτοκούν.

Σημειώνεται ότι, επειδή τα εξωτερικά σήματα χάνονται σε μεγάλο βαθμό ή φθείρονται και δεν μπορεί να «διαβαστούν», τα τελευταία χρόνια τοποθετούνται και εσωτερικά σήματα (microchips) που διατηρούνται για πολύ περισσότερο χρόνο. Αναμένεται λοιπόν ότι η συνέχιση του μακροχρονίου προγράμματος του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο ενδεχομένως να δείξει ότι η διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της caretta-caretta είναι ακόμη μεγαλύτερη από 33 χρόνια.