Κοινωνία

Μαρκέλλα: Το κοκτέιλ των σκληρών ναρκωτικών και οι έρευνες για την αρπαγή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη “σκιά” της γυναίκας που φέρεται να άρπαξε την 10χρονη, βρίσκεται η Αστυνομία. Προβληματισμός για τα ναρκωτικά που ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό της.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Το κοκτέιλ των ναρκωτικών που χορηγήθηκαν στην 10χρονη, προβληματίζει τις Αρχές. Είναι ένας συνδυασμός κατασταλτικών και διεγερτικών - το λεγόμενο “speedball” - που όμως δρουν ανεξάρτητα.

Τα ηρεμιστικά χάπια που της δόθηκαν προκαλούν αμνησία, επιφέρουν και μείωση των αναστολών. Η κοκαΐνη που της χορηγήθηκε, κρατά σε εγρήγορση τον οργανισμό ώστε να μην πέσει σε λήθαργο.

Ο γρίφος που έχουν να λύσουν οι αστυνομικοί, είναι εάν αυτοί που της τα χορήγησαν γνώριζαν την αντίθετη δράση τους και εάν ναι, μήπως αυτό φανερώνει κάτι για το κίνητρο της αρπαγής.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θεωρούν πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα καθώς βρίσκονται στη σκιά της γυναίκας που φέρεται να άρπαξε την μικρή. Εκτιμούν πως σύντομα θα είναι στα χέρια τους για να δώσει εξηγήσεις.

Παράλληλα, ξεκίνησε η έρευνα της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο της μικρής μαθήτριας, ώστε να εκτιμηθούν οι μελλοντικές συνθήκες διαβίωσής της. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε να καταθέσει στην εισαγγελέα ανηλίκων ο μεγάλος αδελφός της, που φέρεται να διεκδικεί την επιμέλεια της 10χρονης.

Σε δηλώσεις της, η δικηγόρος που τον συνόδευε Ανθούλα Ανάσογλου, τόνισε ότι γίνεται έρευνα για το οικογενειακό περιβάλλον και «προτάσσουμε πάνω από όλα εκείνο το σπίτι που ζούσε τους τελευταίους μήνες η μικρή, που είναι το σπίτι της γιαγιάς». «Πρωταρχικός μας στόχος», πρόσθεσε, «είναι η ηρεμία του παιδιού, η ψυχική του αποκατάσταση και η αποδοχή της όποιας πραγματικότητας».