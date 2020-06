Κοινωνία

Έφτιαχναν και πωλούσαν “μαϊμού” επώνυμα ρούχα (εικόνες)

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στο παράνομο εργαστήριο. Τρεις συλλήψεις...

Παράνομο εργαστήριο κατασκευής και αποθήκευσης απομιμητικών ειδών ένδυσης, εντοπίστηκε την Δευτέρα σε περιοχή της Αχαΐας, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν (3) άτομα (Έλληνας και 2 αλλοδαποί). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του κώδικα μετανάστευσης & κοινωνικής ένταξης, καθώς και πλαστογραφία μετά χρήσεως.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(3.651) επώνυμα είδη ένδυσης,

(36.700) λογότυπα επωνύμων εταιρειών,

(2.000) ετικέτες,

(2) μηχανήματα εντύπωσης λογοτύπων,

(6) κάμερες και καταγραφικό καθώς και

διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και τιμολόγια.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης τα παράνομα προϊόντα διακινούνταν σε τουριστικές κυρίως περιοχές της χώρας, ενώ εκτιμάται ότι το επιδιωκόμενο όφελος από την πώληση των παράνομων εμπορευμάτων υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Τα κατασχεμένα είδη ένδυσης και τα λογότυπα επωνύμων εταιρειών θα αποσταλούν για καταστροφή, με μέριμνα των δικαιούχων σηματούχων εταιρειών σε ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης, ενώ τα κατασχεμένα μηχανήματα εντύπωσης λογοτύπων, οι κάμερες και το καταγραφικό θα αποσταλούν για φύλαξη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ).

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.