Άστατες συνθήκες, με τοπικά έντονα φαινόμενα, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιερργητές.

Ο άστατος καιρός επιστρέφει το επόμενο διήμερο, με ζωηρότερες βροχές και μπόρες, που από ότι φαίνεται, θα μας απασχολήσουν για αρκετές ημέρες ακόμα, με τον υδράργυρο να κινείται πάνω - κάτω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να φαίνονται ζεστές εξάρσεις.

Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος ουρανός, με λίγες νεφώσεις,. που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, περισσότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Η θερμοκρασία, σε νέα πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 13 έως 31 βαθμούς και νοτιότερα από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν δυτικοί άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και νότια, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, νοτιότερα έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά και βόρεια θα πνέουν νοτιάδες, 3 με 4 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για την παρουσία ωιδίου στο αμπέλι. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα, οι κύκλοι της ασθένειας είναι σύντομοι και τα βλαστικά στάδια της εποχής (μούρο - άνθηση – καρπόδεση - νεαρές ράγες) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οδηγίες:

Η αντιμετώπιση στα στάδια άνθησης – καρπόδεσης – νεαρές ράγες σε ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Στην άνθηση – καρπόδεση να προτιμάτε το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (DP) έχει πολύ καλή προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση όταν επικρατούν κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία 18–25 οC, μεγάλη ηλιοφάνεια και χαμηλή υγρασία). Προσοχή : το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30 οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: