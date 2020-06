Κοινωνία

Απόδραση κρατουμένου από τις Φυλακές Κορυδαλλού

Συναγερμός στις Αρχές για τον εντοπισμό του επικίνδυνου κακοποιού.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, μετά την απόδραση κρατουμένου από τις Φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 37χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Ο δραπέτης εκτελούσε χρέη μάγειρα στο ψυχιατρικό κέντρο των φυλακών, από όπου κατάφερε να το σκάσει υπό αδιευκρίνιστες – για την ώρα – συνθήκες.