Πολιτική

Προαναγγελία Μητσοτάκη για “διορθωτικές κινήσεις” στην κυβέρνηση

Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με δημοσιογράφους στο Ισραήλ...

"Εγώ, όπως ξέρετε, τις αποφάσεις μου τις παίρνω στο βουνό, αλλά τώρα είναι καλοκαίρι"… Με αυτό το σχόλιο απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Ισραήλ, όταν ερωτήθηκε για τα σενάρια του ανασχηματισμού. "Χρησιμοποιείτε λάθος λέξη. Η σωστή είναι διορθωτικές κινήσεις", πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι εισηγήσεις που έχει δεχτεί ο κ. Μητσοτάκης είναι να κάνει τον ανασχηματισμό αρχές Ιουλίου , πέριξ της ημερομηνίας της 7ης Ιουλίου οπότε και συμπληρώνεται ένας χρόνος στην διακυβέρνηση, ή να περιμένει την πορεία της οικονομίας και της τουριστικής κίνησης και να ανασυνθέσει την κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο ώστε απο κοινού με την ΔΕΘ να δοθεί σήμα συνολικής επανεκκίνησης.

Όπως λένε συνομιλητές του Πρωθυπουργούθα διορθωθούν αρρυθμίες και αστοχίες σε πρόσωπα, θα σπάσουν ενδεχομένως 1-2 υπερυπουργεία ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα οι στόχοι και θεωρείται βέβαιο ότι θα αναβαθμιστούν ικανοί υφυπουργοί. Το μήνυμα που θα στέλνει ο επικείμενος ανασχηματισμός είναι: σηκώνουμε τα μανίκια στην οικονομία

Κατά τα άλλα ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους σημείωσε πως "Η στρατηγική σχέση (με το Ισραήλ) είναι δεδομένη. Η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ είναι μια σχέση με βάθος και περιεχόμενο. Επιδιώκουμε να τη διευρύνουμε και σε νέα πεδία", είπε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, ο τουρισμός και ο ξενοδοχειακός κλάδος, η πράσινη οικονομία και η διαχείριση των υδάτων, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Βλέπω τεράστιο ενδιαφέρον και στο κομμάτι της υψηλής τεχνολογίας για τον απλούστατο λόγο ότι η πλευρά του Ισραήλ έχει σημαντικές επιχειρήσεις κι εμείς έχουμε τους μηχανικούς, το ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά".

Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι συζητήθηκε το θέμα της Τουρκίας στη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: "Έθεσα τη μεγάλη εικόνα του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο" σημείωσε, ενώ σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών Ελλάδας-Ιταλίας τόνισε: "Διαβάζω με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις Τούρκων αξιωματούχων για τη Συμφωνία, οι οποίες είναι αντικρουόμενες".